ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлДневник ЧМ-2022. Англия отправила Бейла на пенсию, антирекорды Катара и спаситель Циммерман Лионель МессиШансы австралийцев и саудитов, битва Польши и Аргентины. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Александр Усик5 причин, почему Александр Усик проиграет Тайсону Фьюри
  • 00:08
    • Гол Пулишича принес США победу над Ираном и выход в плей-офф ЧМ
  • 23:56
    • Сборная Англии разгромила Уэльс и вышла в 1/8 финала ЧМ лидером группы
  • 20:03
    • Сборная Сенегала победила Эквадор и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018
  • 19:56
    • Сборная Нидерландов обыграла Катар и вышла в плей-офф с первого места в группе
    Все новости спорта

    «Ткачи» не оставят шансов бельгийцам

    «Лион» — «Левен». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, товарищеский матч, 1 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Лион Прогнозы на футбол Франции
    Прогноз и ставки на «Лион» — «Левен»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Корентен Толлисо
    «Лион» сыграет на своем поле с «Левеном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 21:30 мск. «Лион» — «Левен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 01 Декабря 2022 года

    «Лион»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Команда оккупировала место почти на экваторе таблицы Лиги 1.

    Текущая 8 позиция явно не устраивает «ткачей». Между тем, отставание от топ-5 составляет 7 очков.

    В предыдущем своем поединке «Лион» разочаровал. Дома команда не сумела одолеть «Ниццу» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 15 матчах лионцы забили всего 23 мяча.

    Даже без своих лидеров лионцы могут выдать неплохой поединок. Тем более, соперника не назовешь столь сильным.

    «Левен»

    Эта команда нынешний сезон проводит вполне продуктивно. Текущее 8 место можно считать неплохой диспозицией.

    Причем «Левен» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 17 матчах чемпионата Бельгии команда пропустила уже 26 раз.

  • «Челси», «Ньюкасл» и другие: куда перейдет Роналду?
  • Где окажется суперзвездный свободный агент?
  • 27/11/2022

    • «Левен» в своем последнем матче выдал феерию. Команда разнесла в щепки оборону «Серена» (5:0).

    В этой встрече «Левен» наверняка будет действовать вторым номером. Главным образом, бельгийцы постараются нейтрализовать лидеров лионцев.

    Осенний цикл команде дается неплохо. Например, была добыта ничья с «Гентом» (1:1), да и в остальных матчах «Левен» выглядел прилично.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.46.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Левена» дают — 6.55, ничья оценена — в 5.14.

    «Ткачи» сильнее, что и намерены продемонстрировать с первых минут матча, к тому же бельгийцы многовато пропускают.

    Наш прогноз — Фора «Лиона» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.42.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Портленд — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Амур — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Шицзячжуан
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ухань Фри Таунс — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Металлист
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ван Аш — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Трактор — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тунис — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Австралия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лион» — «Левен»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 01.12.2022. Прогнозы на футбол. «Ткачи» не оставят шансов бельгийцам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры