«Лион» сыграет на своем поле с «Левеном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 21:30 мск. «Лион» — «Левен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Команда оккупировала место почти на экваторе таблицы Лиги 1.

Текущая 8 позиция явно не устраивает «ткачей». Между тем, отставание от топ-5 составляет 7 очков.

В предыдущем своем поединке «Лион» разочаровал. Дома команда не сумела одолеть «Ниццу» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Главным бичом команды является слабая реализация. В 15 матчах лионцы забили всего 23 мяча.

Даже без своих лидеров лионцы могут выдать неплохой поединок. Тем более, соперника не назовешь столь сильным.

«Левен»

Эта команда нынешний сезон проводит вполне продуктивно. Текущее 8 место можно считать неплохой диспозицией.

Причем «Левен» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 17 матчах чемпионата Бельгии команда пропустила уже 26 раз.

«Левен» в своем последнем матче выдал феерию. Команда разнесла в щепки оборону «Серена» (5:0).

В этой встрече «Левен» наверняка будет действовать вторым номером. Главным образом, бельгийцы постараются нейтрализовать лидеров лионцев.

Осенний цикл команде дается неплохо. Например, была добыта ничья с «Гентом» (1:1), да и в остальных матчах «Левен» выглядел прилично.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.46.

На викторию «Левена» дают — 6.55, ничья оценена — в 5.14.

«Ткачи» сильнее, что и намерены продемонстрировать с первых минут матча, к тому же бельгийцы многовато пропускают.

Наш прогноз — Фора «Лиона» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.42.