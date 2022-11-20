«Эштрела» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках группового раунда Кубка португальской Лиги. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 22:00 мск. «Эштрела» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эштрела»

«Эштрела» только начинает свои выступления в Кубке португальской Лиги — это первый тур группового раунда турнира.

Команда выступает во втором по рангу дивизионе Португалии — Сегунде. Она занимает третью строчку, отставая на 10 очков от лидера «Морейренсе».

На сегодня у клуба беспроигрышная серия в пять матчей при трех победах и двух ничьих. Две последние встречи он выиграл.

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До этой серии коллектив не знал побед три поединка кряду во всех турнирах при двух поражениях в последних из них.

«Бенфика»

«Бенфика» также начинает свои выступления в Кубке португальской Лиги в рамках первого тура группового раунда турнира.

По итогам 13 туров элитного дивизиона страны, Примейры, «Орлы» лидируют в турнирной таблице с отрывом в восемь очков от «Порту».

Также лиссабонцы смогли с первого места в группе выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с «Брюгге».

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 31 матч во всех турнирах, включая товарищеские встречи. При этом в восьми последних он победил.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,15.

Успех хозяев поля оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка — одна команда не забьет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 3,10.