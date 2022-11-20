«Эштрела»
«Эштрела» только начинает свои выступления в Кубке португальской Лиги — это первый тур группового раунда турнира.
Команда выступает во втором по рангу дивизионе Португалии — Сегунде. Она занимает третью строчку, отставая на 10 очков от лидера «Морейренсе».
На сегодня у клуба беспроигрышная серия в пять матчей при трех победах и двух ничьих. Две последние встречи он выиграл.
До этой серии коллектив не знал побед три поединка кряду во всех турнирах при двух поражениях в последних из них.
«Бенфика»
«Бенфика» также начинает свои выступления в Кубке португальской Лиги в рамках первого тура группового раунда турнира.
По итогам 13 туров элитного дивизиона страны, Примейры, «Орлы» лидируют в турнирной таблице с отрывом в восемь очков от «Порту».
Также лиссабонцы смогли с первого места в группе выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с «Брюгге».
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 31 матч во всех турнирах, включая товарищеские встречи. При этом в восьми последних он победил.
Прогноз и ставка
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,15.
Успех хозяев поля оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 6,00.
Наши прогноз и ставка — одна команда не забьет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 3,10.