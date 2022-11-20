ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вечное противостояние Месси и РоналдуОчередной раунд звездной дуэли. Сцена ЧМ-2022 готова принять Месси и Роналду Марк Кондратюк Трусова проиграет юниорке, Кондратюк будет чемпионом? Чего ждать от этапа Гран-при в Самаре Эрик Шупо-МотингВ ожидании ЧМ-2022. «Неукротимые львы»
  • 01:28
    • Рублев победил Циципаса и пробился в полуфинал Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    Как «Бенфика» начнет выступления в Кубке Лиги?

    «Эштрела» — «Бенфика». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, Кубок португальской Лиги, 20 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бенфику Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Эштрела» — «Бенфика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бенфика» выиграла 8 последних матчей
    «Эштрела» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках группового раунда Кубка португальской Лиги. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 22:00 мск. «Эштрела» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эштрела»

    «Эштрела» только начинает свои выступления в Кубке португальской Лиги — это первый тур группового раунда турнира.

    Команда выступает во втором по рангу дивизионе Португалии — Сегунде. Она занимает третью строчку, отставая на 10 очков от лидера «Морейренсе».

    На сегодня у клуба беспроигрышная серия в пять матчей при трех победах и двух ничьих. Две последние встречи он выиграл.

    Все прогнозы на футбол

    До этой серии коллектив не знал побед три поединка кряду во всех турнирах при двух поражениях в последних из них.

    «Бенфика»

    «Бенфика» также начинает свои выступления в Кубке португальской Лиги в рамках первого тура группового раунда турнира.

    По итогам 13 туров элитного дивизиона страны, Примейры, «Орлы» лидируют в турнирной таблице с отрывом в восемь очков от «Порту».

  • «МЮ» больше не нужен скулящий Роналду. Гарначо — настоящее и будущее «красных дьяволов»
  • Криштиану Роналду запятнал свою репутацию на «Олд Траффорд»
  • 17/11/2022

    • Также лиссабонцы смогли с первого места в группе выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с «Брюгге».

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 31 матч во всех турнирах, включая товарищеские встречи. При этом в восьми последних он победил.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех хозяев поля оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 6,00.

    Наши прогноз и ставка — одна команда не забьет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 3,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.46
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Нью-Йорк Никс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.44
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Детройт Пистонс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фрейре — Нурмагомедов
  • Бокс
  • Сегодня в 06:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Бокс
  • Сегодня в 07:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Колос — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нефтехимик — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эштрела» — «Бенфика»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. Как «Бенфика» начнет выступления в Кубке Лиги?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры