Перу сыграет на своем поле с Боливией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 03:30 мск. Перу — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Перу

Сборная Перу не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира в Катаре, хоть и была близка к этому. В своей отборочной зоне она заняла пятую строку и получила право сыграть в межконтинентальном плей-офф.

И там перуанцам пришлось играть на нейтральном поле с национальной командой Австралии. Основное и дополнительное время прошло без забитых мячей, а в серии пенальти точнее оказались австралийцы.

После завершения квалификационной компании «инки» провели два товарищеских матча, которые состоялись еще в сентябре. И тогда они сперва уступили 0:1 Мексике, после чего разгромили Сальвадор — 4:1.

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Перед грядущим поединком коллектив также проведет товарищескую встречу с Парагваем на своем поле 17 ноября.

Боливия

Эта сборная традиционно сильна лишь в родных стенах. Выездные поединки для боливийцев всегда что-то сродни кошмару.

Вот и квалификацию на чемпионат мира Боливия провалила. Команда завершила ее на 9 месте из 10 команд.

Причем в 18 матчах сборная Боливии пропустила 42 мяча. Эта самый ужасный показатель в южноамериканской зоне.

Последних пять поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив проиграл. Причем в трех последних он ни разу не забил.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,13

Успех гостей оценивается в 18,00, тогда как ничья — в 7,60.

Наши прогноз и ставка — Перу выиграет, и в матче будет забито 4 или больше голов за 3,10.