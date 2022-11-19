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    Прервется ли серия поражений Боливии?

    Перу — Боливия. Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, товарищеский матч, 20 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Перу — Боливия
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    Перу не смог выйти на ЧМ-2022
    Перу сыграет на своем поле с Боливией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 03:30 мск. Перу — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 19 Ноября 2022 года
    Боливия
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    •  Боливия 03:00 Перу Перу
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    Перу

    Сборная Перу не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира в Катаре, хоть и была близка к этому. В своей отборочной зоне она заняла пятую строку и получила право сыграть в межконтинентальном плей-офф.

    И там перуанцам пришлось играть на нейтральном поле с национальной командой Австралии. Основное и дополнительное время прошло без забитых мячей, а в серии пенальти точнее оказались австралийцы.

    После завершения квалификационной компании «инки» провели два товарищеских матча, которые состоялись еще в сентябре. И тогда они сперва уступили 0:1 Мексике, после чего разгромили Сальвадор — 4:1.

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    Перед грядущим поединком коллектив также проведет товарищескую встречу с Парагваем на своем поле 17 ноября.

    Боливия

    Эта сборная традиционно сильна лишь в родных стенах. Выездные поединки для боливийцев всегда что-то сродни кошмару.

    Вот и квалификацию на чемпионат мира Боливия провалила. Команда завершила ее на 9 месте из 10 команд.

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    • Причем в 18 матчах сборная Боливии пропустила 42 мяча. Эта самый ужасный показатель в южноамериканской зоне.

    Последних пять поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив проиграл. Причем в трех последних он ни разу не забил.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,13

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    Успех гостей оценивается в 18,00, тогда как ничья — в 7,60.

    Наши прогноз и ставка — Перу выиграет, и в матче будет забито 4 или больше голов за 3,10.

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    Перу — Боливия: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия поражений Боливии?
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