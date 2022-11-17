«Ингулец» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 1-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 14:00 мск. «Ингулец» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ингулец»

«Ингулец» в нынешнем сезоне твердо стоит на вылет. По крайней мере, уровень игры петровцы демонстрируют бледный.

Вот и Сергею Лавриненко пришлось оставить свой пост. На смену ему пришел недавно завершивший карьеру Младен Бартулович.

В предыдущем туре «Ингулец» вновь проиграл. Команда уступила нестабильному «Металлисту 1925» (2:1).

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Матчи с «Динамо» для команды проходят традиционно неудачно. Из трех очных встреч были проиграны две.

«Динамо» Киев

Киевляне после вылета из еврокубков будто сбросили оковы с ноги. Команда Мирчи Луческу поднимается в привычную группу лидеров, уже находясь на 5 месте.

Правда, минувший тур также не стал для команды успешным. «Динамо» Киев не смогло взломать оборону «Колоса» (0:0).

Причем до того динамовцы добыли три к ряду победы в УПЛ. Между тем, теряют очки все, и у киевлян еще есть все шансы побороться за золотые медали.

Вот только в отчетной встрече не сыграют дисквалифицированные Денис Попов и Сергей Сидорчук. Зато вернется в состав отбывший дисквалификацию форвард Владислав Ванат.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают взять за 5.30, а победу «Ингульца» — за 9.40.

«Ингулец» пребывает в глубоком кризисе.

«Динамо» Киев явно не допустит второй подряд потери очков .

Киевляне сражаются за чемпионский титул, и не должны испытать трудностей в матче с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Киев во 2 тайме -1.5 с коэффициентом 3.04.