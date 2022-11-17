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    «Динамо» сметет аутсайдера после перерыва

    «Ингулец» — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 3.04) на футбол, УПЛ, 17 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ингулец» — «Динамо» Киев
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    Илья Забарный
    «Ингулец» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 1-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 14:00 мск. «Ингулец» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 17 Ноября 2022 года
    Ингулец
  • Петрово
    •  Ингулец 14:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Ингулец»

    «Ингулец» в нынешнем сезоне твердо стоит на вылет. По крайней мере, уровень игры петровцы демонстрируют бледный.

    Вот и Сергею Лавриненко пришлось оставить свой пост. На смену ему пришел недавно завершивший карьеру Младен Бартулович.

    В предыдущем туре «Ингулец» вновь проиграл. Команда уступила нестабильному «Металлисту 1925» (2:1).

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    Матчи с «Динамо» для команды проходят традиционно неудачно. Из трех очных встреч были проиграны две.

    «Динамо» Киев

    Киевляне после вылета из еврокубков будто сбросили оковы с ноги. Команда Мирчи Луческу поднимается в привычную группу лидеров, уже находясь на 5 месте.

    Правда, минувший тур также не стал для команды успешным. «Динамо» Киев не смогло взломать оборону «Колоса» (0:0).

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    • Причем до того динамовцы добыли три к ряду победы в УПЛ. Между тем, теряют очки все, и у киевлян еще есть все шансы побороться за золотые медали.

    Вот только в отчетной встрече не сыграют дисквалифицированные Денис Попов и Сергей Сидорчук. Зато вернется в состав отбывший дисквалификацию форвард Владислав Ванат.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают взять за 5.30, а победу «Ингульца» — за 9.40.

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    «Ингулец» пребывает в глубоком кризисе.

    «Динамо» Киев явно не допустит второй подряд потери очков.

    Киевляне сражаются за чемпионский титул, и не должны испытать трудностей в матче с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Киев во 2 тайме -1.5 с коэффициентом 3.04.

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    «Ингулец» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 17.11.2022. Прогнозы на футбол. «Динамо» сметет аутсайдера после перерыва
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