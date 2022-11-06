«Тулуза» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:00 мск. «Тулуза» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

«Тулуза» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Середина таблицы вряд ли тянет на предел мечтаний, но реалии в виде 11 места таковы.

В предыдущем туре команда вновь не добыла очков. «Тулуза» на выезде по всем статьям уступила «Лансу» (3:0).

Коэффициенты матча Тулуза — Монако 1X2Новым игрокам 3.153.852.10Фрибет$40

Без кадровых проблем также не обходится. В клубном лазарете находятся форварды Рафаэль Ратао и Рис Хили.

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Матчи с монегасками для команды исторически проходят крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков «Тулуза» проиграла трижды при двух паритетах.

«Монако»

Монегаски выглядят явно хуже ожиданий. Потенциально «Монако» обязано бороться за 2 место, на деле же находится на 6.

Зато минувший тур также стал для команды успешным. Дома команда нанесла поражение «Анже» (2:0).

После того монегаски еще и запрыгнули на 2 место в своей группе Лиги Европы. Для этого пришлось разгромить «Црвену Звезду» (4:1).

Вот только атака «Монако» пока не балует результативностью. В 13 матчах монегаски забили лишь 25 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Тулузы» — за 3.20.

«Тулуза» неудачно играет с монегасками . «Монако» стремится подняться в зону Лиги чемпионов.

«Монако» имеет сбалансированный состав, к тому же у хозяев имеются кадровые потери. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.10.