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    «Лас-Пальмас» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Испании, 6 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лас-Пальмас» — «Эйбар»
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    «Лас-Пальмас»
    В 15-м туре второго испанского дивизиона «Лас-Пальмас» в родных стенах сразится с «Эйбаром». Встреча состоится 6 ноября, начало — в 20:30 по мск. «Лас-Пальмас» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 06 Ноября 2022 года
    Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 20:30 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» в прошлом сезоне боролся за выход в Примеру, но проиграл на стадии плей-офф. В текущем сезоне он также является одним из претендентов на повышение в классе.

    Сейчас канарцы с 26 зачетными пунктами разместились на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, но от двух лидеров отстают всего лишь на один балл. Коллектив в этом первенстве семь встреч выиграл, пять раз сыграл вничью и дважды уступал.

    Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Эйбар

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    Причем оба поражения пришлись на два минувших тура, когда островитяне сперва на выезде потерпели фиаско от «Уэски» 0:1, а затем дома оказались слабее «Бургоса» 0:2, который на данный момент лидирует.

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    Из семи домашних поединков текущего первенства «Лас-Пальмас» победил в четырех из них, еще два раза он сыграл вничью и потерпел одну неудачу.

    «Эйбар»

    «Эйбар» в прошлом сезоне то же был очень близок к возвращению в Примеру, но смазал концовку и остался в Сегунде, где по 14 туров идет на четвертом месте, отставая от предстоящего противника на балл.

    «Оружейники» пока за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать семь викторий, три матча они проиграли и четыре раза делили очки со своими оппонентами, забили 17 голов при 12 пропущенных.

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    • В двух минувших игровых днях первенства коллектив добился двух минимальных викторий с одинаковым счетом по 1:0. Сперва он на выезде переиграл аутсайдера «Малагу», а накануне одолел «Луго».

    Вне родных стенах «Эйбар» в текущем чемпионате уступил в трех поединках из семи проведенных при двух выигрышах и таком же количестве мировых.

    В последних пяти очных встречах этих клубов четыре раза сильнее оказался «Эйбар» и раз команды победителя не определили. Причем в трех этих случаях забивали обе строны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Эйбара» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.40.

    Учитывая последнюю статистку этих команды, где они удосужились забить два гола на двоих за два минувших тура, рекомендуем ставить на крайне низкий исход.

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    «Лас-Пальмас» — «Эйбар»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. Претенденты на повышения сыграют крайне нерезультативно
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