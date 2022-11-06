«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» в прошлом сезоне боролся за выход в Примеру, но проиграл на стадии плей-офф. В текущем сезоне он также является одним из претендентов на повышение в классе.
Сейчас канарцы с 26 зачетными пунктами разместились на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, но от двух лидеров отстают всего лишь на один балл. Коллектив в этом первенстве семь встреч выиграл, пять раз сыграл вничью и дважды уступал.
Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Эйбар
Причем оба поражения пришлись на два минувших тура, когда островитяне сперва на выезде потерпели фиаско от «Уэски» 0:1, а затем дома оказались слабее «Бургоса» 0:2, который на данный момент лидирует.
Из семи домашних поединков текущего первенства «Лас-Пальмас» победил в четырех из них, еще два раза он сыграл вничью и потерпел одну неудачу.
«Эйбар»
«Эйбар» в прошлом сезоне то же был очень близок к возвращению в Примеру, но смазал концовку и остался в Сегунде, где по 14 туров идет на четвертом месте, отставая от предстоящего противника на балл.
«Оружейники» пока за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать семь викторий, три матча они проиграли и четыре раза делили очки со своими оппонентами, забили 17 голов при 12 пропущенных.
В двух минувших игровых днях первенства коллектив добился двух минимальных викторий с одинаковым счетом по 1:0. Сперва он на выезде переиграл аутсайдера «Малагу», а накануне одолел «Луго».
Вне родных стенах «Эйбар» в текущем чемпионате уступил в трех поединках из семи проведенных при двух выигрышах и таком же количестве мировых.
В последних пяти очных встречах этих клубов четыре раза сильнее оказался «Эйбар» и раз команды победителя не определили. Причем в трех этих случаях забивали обе строны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 2.15.
На викторию «Эйбара» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.40.
Учитывая последнюю статистку этих команды, где они удосужились забить два гола на двоих за два минувших тура, рекомендуем ставить на крайне низкий исход.