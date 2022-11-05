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    Продолжится ли беспроигрышная серия «РБ Лейпциг»?

    «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 2.62) и ставки на чемпионат Германии 5 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»
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    «Лейпциг» не проигрывает полтора месяца
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле против «РБ Лейпциг» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 17:30 мск. «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Ноября 2022 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 17:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Вот и нынешнее 7 место в таблице является логичным.

    Правда, с атакой у команды складывается не очень ярко. В 12 матчах игроки «Хоффенхайма» забили всего 18 мячей.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — РБ Лейпциг

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  • 2.953.702.25Фрибет$40
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    В своем последнем поединке «Хоффенхайм» сыграл вничью. В поединке Бундеслиги команда разошлась миром с «Кельном» (1:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Вероятно, коллектив переживает определенный спад, поскольку перед этим матчем он проиграл, правда — «Баварии» (0:2).

    «РБ Лейпциг»

    «Быки» проводят очень симпатичный отрезок. Восточногерманский клуб постепенно набирает обороты.

    При этом «РБ Лейпциг» выиграл в трех своих последних матчах. К слову, он не проигрывают уже полтора месяца.

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  • Бундеслига: Итоги 12-го тура
  • 01/11/2022

    • На этой неделе коллектив выдал еще один блестящий поединок, разгромив на выезде «Шахтер» (4:0) и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    По итогам 12 туров команда занимает шестое место с отрывом в один балл от соперника и отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «РБ Лейпциг» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.

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    «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия «РБ Лейпциг»?
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