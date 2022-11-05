«Хоффенхайм» сыграет на своем поле против «РБ Лейпциг» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 17:30 мск. «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Вот и нынешнее 7 место в таблице является логичным.

Правда, с атакой у команды складывается не очень ярко. В 12 матчах игроки «Хоффенхайма» забили всего 18 мячей.

Коэффициенты матча Хоффенхайм — РБ Лейпциг 1X2Новым игрокам 2.953.702.25Фрибет$40

В своем последнем поединке «Хоффенхайм» сыграл вничью. В поединке Бундеслиги команда разошлась миром с «Кельном» (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

Вероятно, коллектив переживает определенный спад, поскольку перед этим матчем он проиграл, правда — «Баварии» (0:2).

«РБ Лейпциг»

«Быки» проводят очень симпатичный отрезок. Восточногерманский клуб постепенно набирает обороты.

При этом «РБ Лейпциг» выиграл в трех своих последних матчах. К слову, он не проигрывают уже полтора месяца.

На этой неделе коллектив выдал еще один блестящий поединок, разгромив на выезде «Шахтер» (4:0) и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По итогам 12 туров команда занимает шестое место с отрывом в один балл от соперника и отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «РБ Лейпциг» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.