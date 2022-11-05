«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Вот и нынешнее 7 место в таблице является логичным.
Правда, с атакой у команды складывается не очень ярко. В 12 матчах игроки «Хоффенхайма» забили всего 18 мячей.
Коэффициенты матча Хоффенхайм — РБ Лейпциг
В своем последнем поединке «Хоффенхайм» сыграл вничью. В поединке Бундеслиги команда разошлась миром с «Кельном» (1:1).
Вероятно, коллектив переживает определенный спад, поскольку перед этим матчем он проиграл, правда — «Баварии» (0:2).
«РБ Лейпциг»
«Быки» проводят очень симпатичный отрезок. Восточногерманский клуб постепенно набирает обороты.
При этом «РБ Лейпциг» выиграл в трех своих последних матчах. К слову, он не проигрывают уже полтора месяца.
На этой неделе коллектив выдал еще один блестящий поединок, разгромив на выезде «Шахтер» (4:0) и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
По итогам 12 туров команда занимает шестое место с отрывом в один балл от соперника и отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.
Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — «РБ Лейпциг» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.