ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИспанииВ ожидании ЧМ-2022. Возрождение «Красной фурии» Лионель МессиGOAT Again: почему Месси может снова быть лучшим игроком в мире Поль ПогбаЗа бортом ЧМ-2022. Погба, Салах, Холанн и другие звезды, которые не поедут в Катар
  • 01:17
    • Пике объявил о завершении карьеры игрока
  • 00:58
    • «Арсенал» победил «Цюрих» и выиграл группу А
  • 22:41
    • «МЮ» обыграл «Реал Сосьедад», «Шериф» вышел в стыки Лиги конференций
  • 01:33
    • Источник: Пике уходит из-за проблем с прессой и на поле, а также обиды на Лапорту
  • 00:58
    • «Рома» обыграла «Лудогорец» и вышла в плей-офф Лиги Европы
  • 22:56
    • «Монако» обыграл «Црвену Звезду» и пробился в плей-офф Лиги Европы
  • 22:47
    • «Фейенорд» и «Мидтьюлланд» вышли в плей-офф ЛЕ, «Лацио» вылетел в стыки ЛК
    Все новости спорта

    «Краснодар» повторит голепад первого круга?

    «Факел» — «Краснодар». Ставка (к. 2.13) и прогноз на чемпионат России по футболу, 5 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Факел Прогнозы на Краснодар Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Факел» — «Краснодар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Краснодар»
    В субботу, 5 ноября, воронежский «Факел» примет «Краснодар» в рамках 16-го тура РПЛ. Матч на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 16:30 мск. «Факел» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Ноября 2022 года
    Факел
  • Россия. Премьер-лига
    •  Факел 16:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
    •

    «Факел»

    В начале октября воронежцы в рамках РПЛ дома поделили очки с «Торпедо» (2:2) и на своем поле сдержали «Зенит» (1:1)

    Затем в матче чемпионата России «Факел» на выезде не справился с «Химками» (0:0) и в рамках Кубка России проиграла на своем поле «Спартаку» (1:2).

    Коэффициенты матча Факел — Краснодар

    1X2Новым игрокам
  • 2.953.502.35Фрибет$40
    •

    В последних матчах чемпионата России команда Дмитрия Пятибратова на своем поле поделила очки с «Ростовом» (1:1) и на выезде была разгромлена «Оренбургом» (1:4).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 15 туров РПЛ «Факел» с 12 очками идет на 13-м месте. Разница мячей 18-28, Максим Максимов забил 4 мяча.

    «Краснодар»

    В начале октября быки в рамках РПЛ в гостях разошлись миром с «Крыльями Советов» (0:0) и в южном дерби проиграл на выезде «Ростову» (2:3)

  • В трех минутах от чуда. Кузяев выцарапал для «Зенита» победу в Краснодаре
  • Очередная победа действующего чемпиона — в нашем обзоре прессы
  • 31/10/2022

    • Потом кубанцы в чемпионате на своем поле уступил на последних минутах «Ахмату» (2:3), а в Кубке проиграли «Пари НН» (0:1).

    В последних матчах РПЛ подопечные Александра Сторожука вновь сыграли с «Пари НН», победив в гостях со счетом 2:0, а потом дома уступили «Зениту» (0:1) из-за пенальти в концовке.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 24 очками после 15 туров «Краснодар» идет на 7-м месте. Разница мячей 27-21, Эдуард Сперцян забил 9 голов. Не сыграет Черников.

    Прогноз и ставка

    На победу «Факела» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Краснодара» — 2.40.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В первом круге команды сыграли вничью в Краснодаре со счетом 2:2. В 2021 году «Факел» дома победил «быков» в 1/16 финала Кубка России — 2:1.

    Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.72 и ТБ 2,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  3.22
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Гауфф — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Миннесота — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Трактор — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Химки — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Колорадо — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Удинезе — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Алавес — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.99
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Труа — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Факел» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. «Краснодар» повторит голепад первого круга?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры