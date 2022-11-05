В субботу, 5 ноября, воронежский «Факел» примет «Краснодар» в рамках 16-го тура РПЛ. Матч на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 16:30 мск. «Факел» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

В начале октября воронежцы в рамках РПЛ дома поделили очки с «Торпедо» (2:2) и на своем поле сдержали «Зенит» (1:1)

Затем в матче чемпионата России «Факел» на выезде не справился с «Химками» (0:0) и в рамках Кубка России проиграла на своем поле «Спартаку» (1:2).

Коэффициенты матча Факел — Краснодар 1X2Новым игрокам 2.953.502.35Фрибет$40

В последних матчах чемпионата России команда Дмитрия Пятибратова на своем поле поделила очки с «Ростовом» (1:1) и на выезде была разгромлена «Оренбургом» (1:4).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 15 туров РПЛ «Факел» с 12 очками идет на 13-м месте. Разница мячей 18-28, Максим Максимов забил 4 мяча.

«Краснодар»

В начале октября быки в рамках РПЛ в гостях разошлись миром с «Крыльями Советов» (0:0) и в южном дерби проиграл на выезде «Ростову» (2:3)

Потом кубанцы в чемпионате на своем поле уступил на последних минутах «Ахмату» (2:3), а в Кубке проиграли «Пари НН» (0:1).

В последних матчах РПЛ подопечные Александра Сторожука вновь сыграли с «Пари НН», победив в гостях со счетом 2:0, а потом дома уступили «Зениту» (0:1) из-за пенальти в концовке.

Календарь и таблица РПЛ

С 24 очками после 15 туров «Краснодар» идет на 7-м месте. Разница мячей 27-21, Эдуард Сперцян забил 9 голов. Не сыграет Черников.

Прогноз и ставка

На победу «Факела» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Краснодара» — 2.40.

В первом круге команды сыграли вничью в Краснодаре со счетом 2:2. В 2021 году «Факел» дома победил «быков» в 1/16 финала Кубка России — 2:1.

Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч .