«Байер» сыграет на своем поле с «Брюгге» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 20:45 мск. «Байер» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Фармацевты» в Лиге чемпионов проваливаются. «Байер» по итогам пяти туров находится на последнем месте в своем квартете, набрав лишь 4 очка.

В минувшем туре «Байер» расписал мировую с «Атлетико» (2:2). Леверкузенцы отстают от третьего места на один пункт.

Коэффициенты матча Байер — Брюгге 1X2Новым игрокам 1.604.505.00Фрибет$40

Даже под руководством Хаби Алонсо команда не блещет. Да и травмированных много, что мешает наставнику выставить оптимальный состав.

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«Байер» наверняка будет активно атаковать. В этом плане огромные надежды возлагаются на Каллума Хадсона-Одои.

«Брюгге»

Бельгийцы сенсационно прошли в плей-офф. Сейчас команда находится на 1 месте, и мотивирована его сохранить за собой.

При этом «Брюгге» забивает немного. В 5 поединках Лиги чемпионов бельгийцы смогли отличиться лишь семью голами.

А вот свой последний поединок в Лиге чемпионов команда полностью провалила. «Брюгге» разгромно уступили «Порту» (0:4).

В этом поединке «Брюгге» наверняка не будет напрягаться. Основная цель достигнута, и можно провести даже некоторую кадровую ротацию.

Прогноз и ставка

На победу «Байера» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Брюгге» — за 4.75.

«Байер» борется за третье место в группе .

Бельгийцы уже фактически потеряли турнирную мотивацию.

Немцы наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Байера» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.