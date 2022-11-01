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    «Байер» сразу понесется в атаку

    «Байер» — «Брюгге». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига чемпионов, 1 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Брюгге»
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    Каллум Хадсон-Одои
    «Байер» сыграет на своем поле с «Брюгге» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 20:45 мск. «Байер» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 01 Ноября 2022 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 20:45 Брюгге Брюгге
  • Брюгге
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    «Байер»

    «Фармацевты» в Лиге чемпионов проваливаются. «Байер» по итогам пяти туров находится на последнем месте в своем квартете, набрав лишь 4 очка.

    В минувшем туре «Байер» расписал мировую с «Атлетико» (2:2). Леверкузенцы отстают от третьего места на один пункт.

    Коэффициенты матча Байер — Брюгге

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  • 1.604.505.00Фрибет$40
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    Даже под руководством Хаби Алонсо команда не блещет. Да и травмированных много, что мешает наставнику выставить оптимальный состав.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Байер» наверняка будет активно атаковать. В этом плане огромные надежды возлагаются на Каллума Хадсона-Одои.

    «Брюгге»

    Бельгийцы сенсационно прошли в плей-офф. Сейчас команда находится на 1 месте, и мотивирована его сохранить за собой.

    При этом «Брюгге» забивает немного. В 5 поединках Лиги чемпионов бельгийцы смогли отличиться лишь семью голами.

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    • А вот свой последний поединок в Лиге чемпионов команда полностью провалила. «Брюгге» разгромно уступили «Порту» (0:4).

    В этом поединке «Брюгге» наверняка не будет напрягаться. Основная цель достигнута, и можно провести даже некоторую кадровую ротацию.

    Прогноз и ставка

    На победу «Байера» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Брюгге» — за 4.75.

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    «Байер» борется за третье место в группе.

    Бельгийцы уже фактически потеряли турнирную мотивацию.

    Немцы наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Байера» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    «Байер» — «Брюгге»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.11.2022. Прогнозы на футбол. «Байер» сразу понесется в атаку
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