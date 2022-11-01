«Байер»
«Фармацевты» в Лиге чемпионов проваливаются. «Байер» по итогам пяти туров находится на последнем месте в своем квартете, набрав лишь 4 очка.
В минувшем туре «Байер» расписал мировую с «Атлетико» (2:2). Леверкузенцы отстают от третьего места на один пункт.
Коэффициенты матча Байер — Брюгге
Даже под руководством Хаби Алонсо команда не блещет. Да и травмированных много, что мешает наставнику выставить оптимальный состав.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Байер» наверняка будет активно атаковать. В этом плане огромные надежды возлагаются на Каллума Хадсона-Одои.
«Брюгге»
Бельгийцы сенсационно прошли в плей-офф. Сейчас команда находится на 1 месте, и мотивирована его сохранить за собой.
При этом «Брюгге» забивает немного. В 5 поединках Лиги чемпионов бельгийцы смогли отличиться лишь семью голами.
А вот свой последний поединок в Лиге чемпионов команда полностью провалила. «Брюгге» разгромно уступили «Порту» (0:4).
В этом поединке «Брюгге» наверняка не будет напрягаться. Основная цель достигнута, и можно провести даже некоторую кадровую ротацию.
Прогноз и ставка
На победу «Байера» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Брюгге» — за 4.75.
«Байер»
Бельгийцы уже фактически потеряли турнирную мотивацию.
Немцы наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Байера» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.