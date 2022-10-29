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    «Фулхэм» — «Эвертон». Ставки (к. 2.50) и прогноз на футбол, АПЛ, 29 октября 2022 года

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    «Фулхэм» не проигрывает три матча кряду
    29 октября «Фулхэм» примет «Эвертон» в матче 14-го тура чемпионата Англии. Старт встречи — в 19:30 мск. «Фулхэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Октября 2022 года
    Фулхэм
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    •  Фулхэм 19:30 Эвертон Эвертон
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    «Фулхэм»

    Форма «Фулхэма» стала хуже, но команда все равно занимает высокое место в таблице. Текущий результат гостей — 18 очков и 7-я позиция в таблице.

    Сейчас форма «Дачников» неплоха после некоторого спада. После двух поражений на старте месяца от «Ньюкасла» (1:4) и «Вест Хэма» (1:3), «Фулхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2).

    Коэффициенты матча Фулхэм — Эвертон

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    20 октября гости разгромили на своем поле «Астон Виллу» (3:0), после чего одолели на выезде «Лидс» (3:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектива серия из трех поединков без поражений при двух победах и одной ничьей.

    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков.

    В прошлом туре прервалась серия поражений «Эвертона», которая составила три матча. При этом у «Ирисок» и соперники были максимально сложные.

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    • Команда Фрэнка Лэмпарда уступила «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу», забив при этом лишь один мяч.

    Эти неудачи прервались в прошлом туре, в котором мерсисайдцы на своем поле разгромили на своем поле «Кристал Пэлас» (3:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Фулхэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Фулхэм» на седьмом месте?
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