«Фулхэм»
Форма «Фулхэма» стала хуже, но команда все равно занимает высокое место в таблице. Текущий результат гостей — 18 очков и 7-я позиция в таблице.
Сейчас форма «Дачников» неплоха после некоторого спада. После двух поражений на старте месяца от «Ньюкасла» (1:4) и «Вест Хэма» (1:3), «Фулхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2).
Коэффициенты матча Фулхэм — Эвертон
20 октября гости разгромили на своем поле «Астон Виллу» (3:0), после чего одолели на выезде «Лидс» (3:2).
На сегодня у коллектива серия из трех поединков без поражений при двух победах и одной ничьей.
«Эвертон»
«Эвертон» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков.
В прошлом туре прервалась серия поражений «Эвертона», которая составила три матча. При этом у «Ирисок» и соперники были максимально сложные.
Команда Фрэнка Лэмпарда уступила «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу», забив при этом лишь один мяч.
Эти неудачи прервались в прошлом туре, в котором мерсисайдцы на своем поле разгромили на своем поле «Кристал Пэлас» (3:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.