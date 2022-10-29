29 октября «Фулхэм» примет «Эвертон» в матче 14-го тура чемпионата Англии. Старт встречи — в 19:30 мск. «Фулхэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

Форма «Фулхэма» стала хуже, но команда все равно занимает высокое место в таблице. Текущий результат гостей — 18 очков и 7-я позиция в таблице.

Сейчас форма «Дачников» неплоха после некоторого спада. После двух поражений на старте месяца от «Ньюкасла» (1:4) и «Вест Хэма» (1:3), «Фулхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2).

Коэффициенты матча Фулхэм — Эвертон 1X2Новым игрокам 2.353.403.05Фрибет$40

20 октября гости разгромили на своем поле «Астон Виллу» (3:0), после чего одолели на выезде «Лидс» (3:2).

Все прогнозы на АПЛ

На сегодня у коллектива серия из трех поединков без поражений при двух победах и одной ничьей.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков.

В прошлом туре прервалась серия поражений «Эвертона», которая составила три матча. При этом у «Ирисок» и соперники были максимально сложные.

Команда Фрэнка Лэмпарда уступила «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу», забив при этом лишь один мяч.

Эти неудачи прервались в прошлом туре, в котором мерсисайдцы на своем поле разгромили на своем поле «Кристал Пэлас» (3:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.