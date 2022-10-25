В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» на своем поле сразится с мадридским «Реалом». Встреча пройдет 25 октября и начнется в 22:00 по мск. «РБ Лейпциг» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» с шестью зачетными пунктами находится на второй строке в своем квартете. От первой позиции он отстает на четыре очка, а третье место обходит лишь на балл.

Все свои зачетные пункты «быки» заработали в играх с шотландским «Селтиком», дважды его обыграв. На своем поле немцы победили со счетом 3:1, а в Глазго добыли викторию 2:0.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Реал Мадрид 1X2Новым игрокам 2.903.502.40Фрибет$40

Перед этим же коллектив потерпел два поражения подряд. Еще на старте турнира он был разгромлен в родных стенах донецким «Шахтером» 1:4, после чего уступил и в Мадриде 0:2 предстоящему противнику.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В преддверии данного поединка «РБ Лейпциг» расписал волевую мировую 3:3 с «Аугсбургом» в рамках чемпионата Германии, где он идет восьмым, но от топ-4 отстает на четыре очка.

«Реал»

У «Реала» в активе находится десять баллов, с которым он идет во главе своего квартета, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре очка, так что почти решил вопрос с выходом в плей-офф.

В данном соревновании «сливочные» обыграли в гостях 3:0 «Селтик» и на своем поле «РБ Лейпциг» 2:0, а в играх с донецким «Шахтером» заработали четыре очка, выиграв 2:1 дома и расписав гостевую мировую 1:1.

На выходных «Королевский клуб» одолел в Мадриде «Севилью» со счетом 3:1 в чемпионате Испании, где он находится во главе турнирной таблицы, но незначительно опережает преследователей.

Стоит отметить, что «Реал» в текущем сезоне еще не знал горечи поражений. За 16 официальных встреч он смог добыть 14 викторий и дважды сыграл вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реала» предлагают — 2.43.

На викторию «РБ Лейпциг» дают — 2.89, ничья оценена — в 3.88.

От данного поединка ожидаем результативного исхода с обоюдно забитыми мячами, ведь «быкам» в данном поединке нужно стремиться добыть максимально положительный результат, а «Реал» в этом сезоне очень силен и уж точно отсиживаться в обороне не станет.