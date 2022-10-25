«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» с шестью зачетными пунктами находится на второй строке в своем квартете. От первой позиции он отстает на четыре очка, а третье место обходит лишь на балл.
Все свои зачетные пункты «быки» заработали в играх с шотландским «Селтиком», дважды его обыграв. На своем поле немцы победили со счетом 3:1, а в Глазго добыли викторию 2:0.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Реал Мадрид
Перед этим же коллектив потерпел два поражения подряд. Еще на старте турнира он был разгромлен в родных стенах донецким «Шахтером» 1:4, после чего уступил и в Мадриде 0:2 предстоящему противнику.
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В преддверии данного поединка «РБ Лейпциг» расписал волевую мировую 3:3 с «Аугсбургом» в рамках чемпионата Германии, где он идет восьмым, но от топ-4 отстает на четыре очка.
«Реал»
У «Реала» в активе находится десять баллов, с которым он идет во главе своего квартета, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре очка, так что почти решил вопрос с выходом в плей-офф.
В данном соревновании «сливочные» обыграли в гостях 3:0 «Селтик» и на своем поле «РБ Лейпциг» 2:0, а в играх с донецким «Шахтером» заработали четыре очка, выиграв 2:1 дома и расписав гостевую мировую 1:1.
На выходных «Королевский клуб» одолел в Мадриде «Севилью» со счетом 3:1 в чемпионате Испании, где он находится во главе турнирной таблицы, но незначительно опережает преследователей.
Стоит отметить, что «Реал» в текущем сезоне еще не знал горечи поражений. За 16 официальных встреч он смог добыть 14 викторий и дважды сыграл вничью.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реала» предлагают — 2.43.
На викторию «РБ Лейпциг» дают — 2.89, ничья оценена — в 3.88.
От данного поединка ожидаем результативного исхода с обоюдно забитыми мячами, ведь «быкам» в данном поединке нужно стремиться добыть максимально положительный результат, а «Реал» в этом сезоне очень силен и уж точно отсиживаться в обороне не станет.