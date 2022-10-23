«Труа» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:00 мск. «Труа» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

«Синие» не так хорошо показывают себя в новом сезоне и в данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице набрав 12 очков после 11-ти игр.

Старт нового сезона для «Труа» выдался из серии поражений, которая длилась три матча подряд. «Синие» были разгромлены такими соперниками как «Лион» со счетом 4:1, «Тулуза» со счетом 0:3 и «Монпелье» со счетом 3:2.

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Но после этого команда смогла реабилитироваться и одержала две победы подряд над «Анже» на своем поле со счетом 3:1 и в выездном матче над «Монако» со счетом 4:2.

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С тех пор клуб одержал только одну победу в шести матчах, которая пришлась на третью игру при двух поражениях и трех ничьих.

«Лорьян»

«Лорьян» на текущий момент находится на 2 месте. Команда выглядит очень симпатично, и ее подъем не назовешь чистой случайностью.

Причем скромный клуб проиграл лишь один матч из 11-ти сыгранных в чемпионате. Правда, пропускает команда частенько: 14 голов.

Свой последний поединок дерзкий выскочка провел не столь продуктивно. «Лорьян» на своем поле разошелся миром с «Реймсом» (0:0).

До этого коллектив выиграл шесть матчей кряду. Тем не менее, на сегодня у него серия из семи поединков без поражений.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,10.