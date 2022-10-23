ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — главный преследователь «Реала» Тандем у власти. «Сосьедад» только целится «Унион Берлин» — главная сенсация БундеслигиКак «Унион Берлин» творит чудо Никита КучеровНХЛ. «Тампа» выиграла у «Флориды», Кучеров набрал два очка, «Колорадо» уступил «Сиэтлу»
  • 08:18
    • ФИФА анонсировала изменения в работе трансферного рынка
  • 08:08
    • Кудерметова проиграла Саккари и упустила возможность попасть на Итоговый турнир WTA
    Все новости спорта

    Продолжится ли беспроигрышная серия «Лорьяна»?

    «Труа» — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига 1, 23 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Труа Прогнозы на Лорьян Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Труа» — «Лорьян»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лорьян» идет на 2 месте
    «Труа» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:00 мск. «Труа» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 23 Октября 2022 года
    Труа
  • Труа
    •  Труа 16:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •

    «Труа»

    «Синие» не так хорошо показывают себя в новом сезоне и в данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице набрав 12 очков после 11-ти игр.

    Старт нового сезона для «Труа» выдался из серии поражений, которая длилась три матча подряд. «Синие» были разгромлены такими соперниками как «Лион» со счетом 4:1, «Тулуза» со счетом 0:3 и «Монпелье» со счетом 3:2.

    Коэффициенты матча Труа — Лорьян

    1X2Новым игрокам
  • 2.403.502.85Фрибет$40
    •

    Но после этого команда смогла реабилитироваться и одержала две победы подряд над «Анже» на своем поле со счетом 3:1 и в выездном матче над «Монако» со счетом 4:2.

    Все прогнозы на Лигу 1

    С тех пор клуб одержал только одну победу в шести матчах, которая пришлась на третью игру при двух поражениях и трех ничьих.

    «Лорьян»

    «Лорьян» на текущий момент находится на 2 месте. Команда выглядит очень симпатично, и ее подъем не назовешь чистой случайностью.

    Причем скромный клуб проиграл лишь один матч из 11-ти сыгранных в чемпионате. Правда, пропускает команда частенько: 14 голов.

  • Месси, Холанн или Хвича? Гонка за «Золотым Мячом»-2023 началась
  • Изучаем ранних фаворитов в борьбе за самую престижную футбольную награду
  • 18/10/2022

    • Свой последний поединок дерзкий выскочка провел не столь продуктивно. «Лорьян» на своем поле разошелся миром с «Реймсом» (0:0).

    До этого коллектив выиграл шесть матчей кряду. Тем не менее, на сегодня у него серия из семи поединков без поражений.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Минай — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Калев — Легион
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Славия — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Александрия — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Факел — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Аугсбург — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флора — Курессааре
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Труа» — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.10.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия «Лорьяна»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры