«Славия» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Дзержинск в рамках 27-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 15:00 мск. «Славия» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

Нынешнее 10 место для клуба из Мозыря является почти привычным. Середняк чемпионата и текущий сезон проводит скромно.

Правда, оборонительные редуты команды частенько дают сбой. В 26 матчах пропущено 43 мяча.

Минувший тур чемпионата команда едва ли может записать себе в актив. «Славия» была буквально деклассированна «Минском» (5:0).

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В поединке первого круга с «канонирами» «Славия» уступила (3:2). Да и вообще, команда не побеждает уже месяц.

«Арсенал» Дзержинск

«Канониры» отчаянно борются за сохранение места в элите. Сейчас команда находится на предпоследнем 15 месте в таблице.

При этом «Арсенал» Дзержинск за 4 тура до финиша отстает от стыковой 14 позиции на 2 очка. Правда, атакует команда слабее всех в лиге — 16 мячей.

Минувший тур для команды сложился не лучшим образом. Да и вообще, мало кто ожидал от дзержинцев подвига в поединке с солигорским «Шахтером». Итог — поражение 3:0.

К слову, «канониры» не забивают уже два матча к ряду. Наверняка в этой встрече от команды стоит ожидать усиления атакующей активности.

Прогноз и ставка

На победу «Славии» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Арсенала» Дзержинск — за 2.87.

«Славия» уже не имеет турнирной мотивации.

«Арсенал» Дзержинск пытается подняться из зоны вылета .

Хозяевам уже ничего не нужно, гости же просто обязаны атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Дзержинск с коэффициентом 2.87.