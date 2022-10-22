«Славия»
Нынешнее 10 место для клуба из Мозыря является почти привычным. Середняк чемпионата и текущий сезон проводит скромно.
Правда, оборонительные редуты команды частенько дают сбой. В 26 матчах пропущено 43 мяча.
Минувший тур чемпионата команда едва ли может записать себе в актив. «Славия» была буквально деклассированна «Минском» (5:0).
В поединке первого круга с «канонирами» «Славия» уступила (3:2). Да и вообще, команда не побеждает уже месяц.
«Арсенал» Дзержинск
«Канониры» отчаянно борются за сохранение места в элите. Сейчас команда находится на предпоследнем 15 месте в таблице.
При этом «Арсенал» Дзержинск за 4 тура до финиша отстает от стыковой 14 позиции на 2 очка. Правда, атакует команда слабее всех в лиге — 16 мячей.
Минувший тур для команды сложился не лучшим образом. Да и вообще, мало кто ожидал от дзержинцев подвига в поединке с солигорским «Шахтером». Итог — поражение 3:0.
К слову, «канониры» не забивают уже два матча к ряду. Наверняка в этой встрече от команды стоит ожидать усиления атакующей активности.
Прогноз и ставка
На победу «Славии» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Арсенала» Дзержинск — за 2.87.
«Славия» уже не имеет турнирной мотивации.
«Арсенал» Дзержинск
Хозяевам уже ничего не нужно, гости же просто обязаны атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Дзержинск с коэффициентом 2.87.