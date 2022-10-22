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    «Славия» снова уступит «канонирам»

    «Славия» — «Арсенал» Дзержинск. Прогноз, ставка (к. 2.87) на футбол, чемпионат Белоруссии, 22 октября 2022 года

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    «Славия»
    «Славия» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Дзержинск в рамках 27-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 15:00 мск. «Славия» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 22 Октября 2022 года

    «Славия»

    Нынешнее 10 место для клуба из Мозыря является почти привычным. Середняк чемпионата и текущий сезон проводит скромно.

    Правда, оборонительные редуты команды частенько дают сбой. В 26 матчах пропущено 43 мяча.

    Минувший тур чемпионата команда едва ли может записать себе в актив. «Славия» была буквально деклассированна «Минском» (5:0).

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    В поединке первого круга с «канонирами» «Славия» уступила (3:2). Да и вообще, команда не побеждает уже месяц.

    «Арсенал» Дзержинск

    «Канониры» отчаянно борются за сохранение места в элите. Сейчас команда находится на предпоследнем 15 месте в таблице.

    При этом «Арсенал» Дзержинск за 4 тура до финиша отстает от стыковой 14 позиции на 2 очка. Правда, атакует команда слабее всех в лиге — 16 мячей.

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    • Минувший тур для команды сложился не лучшим образом. Да и вообще, мало кто ожидал от дзержинцев подвига в поединке с солигорским «Шахтером». Итог — поражение 3:0.

    К слову, «канониры» не забивают уже два матча к ряду. Наверняка в этой встрече от команды стоит ожидать усиления атакующей активности.

    Прогноз и ставка

    На победу «Славии» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Арсенала» Дзержинск — за 2.87.

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    «Славия» уже не имеет турнирной мотивации.

    «Арсенал» Дзержинск пытается подняться из зоны вылета.

    Хозяевам уже ничего не нужно, гости же просто обязаны атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Дзержинск с коэффициентом 2.87.

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    «Славия» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. «Славия» снова уступит «канонирам»
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