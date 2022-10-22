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    Галактионов на прощанье снова обыграет «быков»?

    «Пари НН» — «Краснодар». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, РПЛ, 22 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Краснодар»
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    Михаил Галактионов
    В субботу, 22 октября, «Пари Нижний Новгород» примет «Краснодар» в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Матч на арене «Нижний Новгород» начнется в 14:00 (мск). «Пари НН» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Октября 2022 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 14:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Пари Нижний Новгород»

    В конце сентября в 3-м туре Кубка подопечные Михаила Галактионова на выезде проиграли «Краснодару» (0:2), а потом в рамках РПЛ дома уступили «Спартаку» (1:2).

    Затем в чемпионате России «Пари НН» разошелся миром с «Торпедо» на выезде (0:0), а на своем поле крупно проиграл «Зениту» — 0:3.

    В последнем матче «Пари НН» дома обыграл «Краснодар» (1:0) в 4-м туре Кубка России, забив единственный мяч в начале второго тайма. Нижегородцы вышли в плей-офф турнира.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 13 очками после 13 туров «Пари НН» идет на 11-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 17-23, Тимур Сулейманов забил 5 мячей. Не сыграет Агапов.

    «Краснодар»

    В конце сентября «Быки» вырвали на последних минутах домашнюю кубковую победу у «Пари НН» (2:0), а потом в рамках РПЛ в гостях разошлись миром с «Крыльями Советов» (0:0).

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    • В последних матчах чемпионата России «Краснодар» в южном дерби проиграл на выезде «Ростову» (2:3), а потом на своем поле уступил на последних минутах «Ахмату» (2:3).

    В последнем матче «Быки» в Кубке проиграли «Пари НН» (0:1), проустив единственный гол с пенальти и доведя безвыигрышную серию до 4 встреч.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 21 очком после 13 туров «Краснодар» идет на 5-м месте. Разница мячей 25-20, Эдуард Сперцян забил 9 голов. Не сыграет Черников.

    Прогноз и ставка

    На победу «Пари НН» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Краснодара» — 2.32.

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    В прошлом сезоне «Краснодар» сыграл дома 0:0, а на выезде победил 4:1. В матче 1/16 финала Кубка России-2019 «Быки» на выезде уступили нижегородцам 0:1.

    Матч с «Краснодаром» может стать для Галактионова последним в «Пари НН», специалист может перейти в «Локомотив». Прогноз: «Пари НН» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 2.10 и ТМ 2,5 за 1.94.

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    «Пари НН» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. Галактионов на прощанье снова обыграет «быков»?
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