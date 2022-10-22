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    Прервет ли «Лион» безвыигрышную серию?

    «Монпелье» — «Лион». Ставки (к. 186) и прогноз на футбол, Лига 1, 22 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Лион»
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    Александр Ляказетт
    Событие 12-го тура Лиги 1 — «Лион» сыграет в гостях у «Монпелье». Матч запланирован на 22 октября 18:00 мск. «Монпелье» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Октября 2022 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 18:00 Лион Лион
  • Лион
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    «Монпелье»

    У хозяев 3 поражения подряд. Они опустились на 11-е место в таблице и на данный момент имеют 12 очков. Отметим, что в нынешнем сезоне у команды не было ни одной ничьи.

    После победы над «Страсбургом» (2:1), «Монпелье» потерпел поражение от «Тулузы» (2:4). Через неделю команда проиграла «Монако» (0:2).

    Коэффициенты матча Монпелье — Лион

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    После всего этого коллектив снова не смог забить, но уже в матче с «Лансом», которому проиграл 0:1.

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    У «Монпелье» 5 поражений в последних шести матчах чемпионата Франции.

    «Лион»

    У «Лиона» дела обстоят не лучше. Он не выигрывает уже 6 туров, имея 5 поражений в серии. В октябре у команды только одно очко в трех матчах.

    Подопечные Петера Боса зацепились за ничью в матче с «Тулузой» (1:1). Однако они проиграли «Лансу» (0:1) и «Ренну» (2:3).

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    • В гостях «Лион» не смог выиграть ни разу. Более того, «олимпийцы» проиграли 4 раза подряд.

    Неудовлетворительные результаты опустили «Лион» на 10-е место в таблице. После 11 туров у него 14 очков — 4 победы, 2 ничьи и 5 поражений.

    Прогноз и ставка

    Нельзя сказать, что «Лион» фаворит встречи, но у букмекеров он именно таковым и является. Котировки составляют 4.00 и 1.86 соответственно.

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    Пока непонятно, за счет чего «Лион» может выиграть этот матч. Хотя в прошлом туре команда показала прогресс в плане результативности, забив 2 гола «Ренну».

    Ну и календарь у гостей был непростой — ПСЖ, «Монако», «Ренн», «Ланс». Может в этот раз «олимпийцы» смогут выиграть, тем более что у «Монпелье» много травмированных.

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    «Монпелье» — «Лион»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Лион» безвыигрышную серию?
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