Событие 12-го тура Лиги 1 — «Лион» сыграет в гостях у «Монпелье». Матч запланирован на 22 октября 18:00 мск. «Монпелье» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

У хозяев 3 поражения подряд. Они опустились на 11-е место в таблице и на данный момент имеют 12 очков. Отметим, что в нынешнем сезоне у команды не было ни одной ничьи.

После победы над «Страсбургом» (2:1), «Монпелье» потерпел поражение от «Тулузы» (2:4). Через неделю команда проиграла «Монако» (0:2).

Коэффициенты матча Монпелье — Лион 1X2Новым игрокам 4.004.001.82Фрибет$40

После всего этого коллектив снова не смог забить, но уже в матче с «Лансом», которому проиграл 0:1.

Все прогнозы на Лигу 1

У «Монпелье» 5 поражений в последних шести матчах чемпионата Франции.

«Лион»

У «Лиона» дела обстоят не лучше. Он не выигрывает уже 6 туров, имея 5 поражений в серии. В октябре у команды только одно очко в трех матчах.

Подопечные Петера Боса зацепились за ничью в матче с «Тулузой» (1:1). Однако они проиграли «Лансу» (0:1) и «Ренну» (2:3).

В гостях «Лион» не смог выиграть ни разу. Более того, «олимпийцы» проиграли 4 раза подряд.

Неудовлетворительные результаты опустили «Лион» на 10-е место в таблице. После 11 туров у него 14 очков — 4 победы, 2 ничьи и 5 поражений.

Прогноз и ставка

Нельзя сказать, что «Лион» фаворит встречи, но у букмекеров он именно таковым и является. Котировки составляют 4.00 и 1.86 соответственно.

Пока непонятно, за счет чего «Лион» может выиграть этот матч. Хотя в прошлом туре команда показала прогресс в плане результативности, забив 2 гола «Ренну».

Ну и календарь у гостей был непростой — ПСЖ, «Монако», «Ренн», «Ланс». Может в этот раз «олимпийцы» смогут выиграть, тем более что у «Монпелье» много травмированных.