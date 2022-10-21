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    «Порту» и «Бенфика» много не забьют?

    «Порту» — «Бенфика». Ставки (к. 1.92) на футбол, чемпионат Португалии, 21 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Бенфика»
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    Жоау Марио
    В центральном матче 10-го тура чемпионата Португалии на стадионе «Драгау» 21 октября состоится встреча «Порту» и «Бенфики». Начало в 22:15 мск. «Порту» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 21 Октября 2022 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 22:15 Бенфика Бенфика
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    «Порту»

    Из-за одного поражения «драконы» сейчас отстают от лидера на 3 очка. В остальном команда почти не уступает — 22 забиты и 6 пропущенных. Почти одинаковое количество побед — 7 в 9 играх.

    Помимо удачных выступлений в чемпионате, «Порту» показывает хорошие результаты в Лиге чемпионов. Итого, хозяева выиграли 5 матчей подряд.

    Коэффициенты матча Порту — Бенфика

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    В октябре «Порту» дважды выиграл у «Байера» в Лиге чемпионов со счетом 2:0 и 3:0. В чемпионате команда разгромила «Брагу» (4:1) и одолела «Портимоненси» (2:0).

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    Сыграть не сможет защитник Пепе. У него травмировано колено.

    «Бенфика»

    У «Бенфики» 8 побед и ничья в 9 турах. Она лидирует в таблице с разницей +18 (23:5).

    «Орлы» смогли дважды поставить на место ПСЖ, сыграв с ним вничью дома и на выезде (1:1) в Лиге чемпионов. В чемпионате гости крупно выиграли «Гимарайнш» (5:0) и «Риу Аве» (4:2).

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    • Примечательно, что лиссабонцы крайне мало забивают на выезде. Только 5 голов из 23 припадают на выездную статистику.

    Травмированы защитники Лукас Верисимо и Морато, а также нападающий Давид Нерес.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на лидерство «Бенфики», «Порту» является фаворитом — 2.33 и 3.10 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.35.

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    В этом поединке ждать много голове не стоит ждать. В 3 из 4 очных встреч в турнире тотал был меньше 2.5. «Бенфика» на выезде много не забивает, но и сама не дает сопернику много шансов.

    Учитывая статус поединка, рекомендуется взять ставку на тотал меньше 2.5 за 1.94.

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    «Порту» — «Бенфика»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 21.10.2022. Прогнозы на футбол. «Порту» и «Бенфика» много не забьют?
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