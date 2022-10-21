В рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата МЛС «Филадельфия Юнион» на своем поле сыграет против «Цинциннати». Поединок пройдет в ночь на 21 октября и начнется в 03:00 по мск. «Филадельфия Юнион» — «Цинциннати»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия Юнион»

«Филадельфия Юнион» стала победителем Западной конференции. В 34 играх коллектив набрал 67 очков и опередил вторую строку всего лишь на два пункта.

«Змеи» смогли отпраздновать 19 викторий, десять встреч они еще свели вничью и потерпели только пять поражений. Забить им удалось аж 72 гола в этих играх, а пропустили они всего 26 мячей.

В финишном отрезке из девяти встреч команда смогла выиграть семь из них при одной мировой и одном фиаско. В своей последней игре она разгромила на своем поле 4:0 «Торонто».

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Особо сильно «Филадельфии Юнион» удавались домашние поединки в этом сезоне. За 17 матчей она так ни разу и не уступила в родных пенатах, 12 раз выиграв и пять встреч завершив миром.

«Цинциннати»

«Цинциннати» регулярное первенство завершил на пятой строке в этой конференции, набрав в 34 поединках 49 баллов, опередив восьмую позицию лишь на три очка.

«Оранжево-синие» в регулярном первенстве смогли отпраздновать 12 викторий, 13 встреч они свели вничью и потерпели девять поражений, забили 64 мяча, пропустили — 56.

В отличие от своего предстоящего противника, «Цинциннати» уже успел преодолеть один этап раунда плей-офф, обыграв в рамках 1/8 финала на выезде «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 2:1.

К слову, на выезде в текущем сезоне коллектив проиграл только в четырех из 18 проведенных поединков.

В этом первенстве на поле «Филадельфии» команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в Цинциннати победили хозяева 3:1. В прошлом же первенстве дважды сильнее были «змеи» — 2:0 и 2:1.

Прогноз и ставка на «Филадельфия Юнион» — «Цинциннати»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Филадельфии Юнион» — 1.65, победа «Цинциннати» — 4.76, ничья — 4.14.

Проход: «Филадельфии Юнион» — 1.32; «Цинциннати» — 3.35.

Считаем, что в этом противостоянии будет пробит верховой тотал. «Цинциннати» уступил только один раз в последних турах и точно даст бой сопернику, а «Филаделифия» имеет самую грозную атаку в лиге.