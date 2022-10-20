20 октября на «Газпром Арене» состоится поединок 4-го тура Кубка России между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Игра стартует в 20:30 мск. «Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Выступления команды Сергея Семака в Кубке России оставляют желать лучшего. После победы над «Факелом» (2:0) «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» (0:2) и «Спартаку» (0:3).

В группе «Зенит» идет третьим и ему нужна победа, чтобы догнать «Крылья» в борьбе за выход в плей-офф (путь РПЛ). Перед этой игрой «сине-бело-голубые» имеют 2 победы в 3 играх.

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В октябре «Зенит» победил «ростов» (3:1) и «Нижний Новгород» (3:0) в РПЛ. Также была ничья с «Факелом» (1:1).

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«Зенит» выиграл все 8 домашних матчей в этом сезоне. Он пропускал только в двух из них.

«Крылья Советов»

Самарцы в этом розыгрыше наоборот выиграли две встречи и проиграли только в одной. Благодаря этому они занимают 2-е место в таблице.

Уступив «Спартаку» 0:2, гости всухую обыграли не только «Зенит», но и «Факел» (1:0). После матча с воронежцами «Крылья Советов» смогли выиграть 2 из 3 матчей.

У коллектива Осинькина была ничья с «Краснодаром» (0:0), а также крупное поражение от «Спартака» со счетом 2:5. 16 октября команда провела последний матч, в котором она победила «Сочи» (2:0).

В турнирной таблице РПЛ «Крылья» занимают 10-е место. За 13 туров они набрали 14 очков.

Прогноз и ставка

Котировки ожидаемо сильно отличаются. На «Зенит» букмекеры дают 1.34, а на «Крылья» — 8.20. Даже ничья маловероятна — 5.40.

«Зенит» выиграл все домашние матчи сезона. На своем поле он вряд ли даст осечку, особенно в поединке с таким относительно простым соперником, как для него.

Хозяевам нужны очки, чтобы подняться как минимум на 2-е место. Питерцы могут легко это сделать. Они способны выиграть даже с отрывом. Ставка — Ф1 (-1.5).