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    Веселый второй тайм на «Парк де Пренс»?!

    ПСЖ — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол 16 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Марсель»
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    Лионель Месси
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 11-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 октября, начало — в 21:45 мск. ПСЖ — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Октября 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 21:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    ПСЖ

    ПСЖ не имеет реальных конкурентов в чемпионате. Правда, пока отрыв от преследователей минимальный.

    Парижане традиционно сильны в плане реализации. В 10 турах Лионель Месси и компания наколотили 28 мячей.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Марсель

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    Свой последний поединок парижане провели не лучшим образом. В рамках группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ не смог одолеть «Бенфику» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    ПСЖ традиционно успешно противостоит «Марселю». Из пяти последних очных встреч команда выиграла три раза при одной неудаче.

    «Марсель»

    Марсельцы сейчас находятся на третьей строчке. Причем отставание от лидера составляет всего три очка.

    Причем команда сейчас выглядит весьма симпатично. Да и Алексис Санчес крайне полезен в атаке.

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    • Зато свой последний поединок «Марсель» сыграл весьма успешно. В матче Лиги чемпионов команда на выезде одолела «Спортинг» (0:2).

    Правда, в минувшем туре Лиги 1 марсельцы сенсационно проиграли. Дома команда уступила скромному «Аяччо» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают взять за 5.95, а победу «Марселя» — за 9.20.

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    ПСЖ постарается оторваться от преследователей. «Марсель» уже два года не обыгрывал парижан.

    Обе команды прекрасно выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.10.

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    ПСЖ — «Марсель»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. Веселый второй тайм на «Парк де Пренс»?!
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