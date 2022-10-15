В субботу, 15 октября, «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Ноттингем Форест» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги. Начало — в 17:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» за восемь матчей Премьер-лиги набрал только шесть очков и расположились в зоне вылета. Однако от безопасной позиции команду отделят лишь балл.

«Оранжево-черные» проиграли три последних матча с общим счетом 0:8. Сперва они пропустили три безответных мяча от «Манчестер Сити», после чего в их воротах дважды расписались футболисты «Вест Хэма».

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Ноттингем Форест 1X2Новым игрокам 1.683.755.30Фрибет$40

Наконец, в прошлом туре АПЛ «Волки» потерпели разгромное поражение от «Челси» (0:3).

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И из-за столь низких результатов еще перед фиаско против «Синих» клуб объявил об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера, обязанности которого исполняет Стивен Дэвис.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» пока никак не может адаптироваться в АПЛ. В 9 матчах команда набрала всего лишь 5 очков.

При этом «Лесники» крайне неудачно обороняются. В 9 матчах команда пропустила уже 22 мяча.

В позапрошлом туре «Ноттингем Форест» потерпел очередное поражение — пятое кряду. На выезде команда была разгромлена «Лестером» (4:0).

В прошлом поединке английского первенства коллектив прервал серию неудач, сыграв вничью с «Астон Виллой» (1:1) на своем поле.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.