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    К кому вернутся победы?

    «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 2.10) и прогнозы на футбол, чемпионат Англии, 15 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»
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    «Вулверхэмптон» идет на 3 месте с конца
    В субботу, 15 октября, «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Ноттингем Форест» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги. Начало — в 17:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Октября 2022 года
    Вулверхэмптон
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    •  Вулверхэмптон 17:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» за восемь матчей Премьер-лиги набрал только шесть очков и расположились в зоне вылета. Однако от безопасной позиции команду отделят лишь балл.

    «Оранжево-черные» проиграли три последних матча с общим счетом 0:8. Сперва они пропустили три безответных мяча от «Манчестер Сити», после чего в их воротах дважды расписались футболисты «Вест Хэма».

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Ноттингем Форест

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    Наконец, в прошлом туре АПЛ «Волки» потерпели разгромное поражение от «Челси» (0:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    И из-за столь низких результатов еще перед фиаско против «Синих» клуб объявил об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера, обязанности которого исполняет Стивен Дэвис.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» пока никак не может адаптироваться в АПЛ. В 9 матчах команда набрала всего лишь 5 очков.

    При этом «Лесники» крайне неудачно обороняются. В 9 матчах команда пропустила уже 22 мяча.

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  • 11/10/2022

    • В позапрошлом туре «Ноттингем Форест» потерпел очередное поражение — пятое кряду. На выезде команда была разгромлена «Лестером» (4:0).

    В прошлом поединке английского первенства коллектив прервал серию неудач, сыграв вничью с «Астон Виллой» (1:1) на своем поле.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.

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    «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. К кому вернутся победы?
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