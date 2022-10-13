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    «Лацио» не заметит австрийцев

    «Лацио» — «Штурм». Прогноз, ставка (к. 2.36) на футбол, Лига Европы, 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Штурм»
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    Чиро Иммобиле
    «Лацио» сыграет на своем поле со «Штурмом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Лацио» — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 13 Октября 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:00 Штурм Штурм
  • Грац
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    «Лацио»

    «Лацио» находится на третьем месте в своем квартете. Правда, столько же очков имеют все остальные команды группы F.

    Римляне неплохо атакуют, да и тылы относительно надежны. В четырех последних матчах команда не пропускала.

    Коэффициенты матча Лацио — Штурм

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  • 1.454.706.80Фрибет$40
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    Предыдущий тур своего чемпионата «Лацио» провел продуктивно. На выезде римляне снесли с газона «Фиорентину» (0:4).

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    «Лацио» наверняка будет активно атаковать. Чиро Иммобиле и партнеры намерены побороться за первое место в группе.

    «Штурм»

    Эта команда проводит просто таки блестящий отрезок. «Штурм» успешно выступает в своем чемпионате, уступая «Зальцбургу» лишь два очка.

    В своем последнем матче команда добыла три очка. Дома «Штурм» расправился с «Тиролем» (2:1).

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    • Из кадровых потерь следует отметить Юсуфа Газибеговича. Боснийский защитник был удален в первой встрече с римлянами.

    Австрийцы наверняка будут рады даже ничьей в этом матче. Так что ждем от гостей контратак.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают взять за 4.84, а победу «Штурма» — за 6.80.

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    Римляне в последних матчах демонстрируют высокую результативность.

    Австрийцы явно сыграют от обороны.

    Лациале постараются реализовать свое преимущество в классе. Наши прогноз и ставка — Фора «Лацио» -1.5 с коэффициентом 2.36.

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    «Лацио» — «Штурм»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» не заметит австрийцев
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