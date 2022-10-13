«Лацио»
«Лацио» находится на третьем месте в своем квартете. Правда, столько же очков имеют все остальные команды группы F.
Римляне неплохо атакуют, да и тылы относительно надежны. В четырех последних матчах команда не пропускала.
Коэффициенты матча Лацио — Штурм
Предыдущий тур своего чемпионата «Лацио» провел продуктивно. На выезде римляне снесли с газона «Фиорентину» (0:4).
«Лацио» наверняка будет активно атаковать. Чиро Иммобиле и партнеры намерены побороться за первое место в группе.
«Штурм»
Эта команда проводит просто таки блестящий отрезок. «Штурм» успешно выступает в своем чемпионате, уступая «Зальцбургу» лишь два очка.
В своем последнем матче команда добыла три очка. Дома «Штурм» расправился с «Тиролем» (2:1).
Из кадровых потерь следует отметить Юсуфа Газибеговича. Боснийский защитник был удален в первой встрече с римлянами.
Австрийцы наверняка будут рады даже ничьей в этом матче. Так что ждем от гостей контратак.
Прогноз и ставка
На победу «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают взять за 4.84, а победу «Штурма» — за 6.80.
Римляне в последних матчах
Австрийцы явно сыграют от обороны.
Лациале постараются реализовать свое преимущество в классе. Наши прогноз и ставка — Фора «Лацио» -1.5 с коэффициентом 2.36.