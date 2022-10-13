«Лацио» сыграет на своем поле со «Штурмом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Лацио» — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» находится на третьем месте в своем квартете. Правда, столько же очков имеют все остальные команды группы F.

Римляне неплохо атакуют, да и тылы относительно надежны. В четырех последних матчах команда не пропускала.

Коэффициенты матча Лацио — Штурм 1X2Новым игрокам 1.454.706.80Фрибет$40

Предыдущий тур своего чемпионата «Лацио» провел продуктивно. На выезде римляне снесли с газона «Фиорентину» (0:4).

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«Лацио» наверняка будет активно атаковать. Чиро Иммобиле и партнеры намерены побороться за первое место в группе.

«Штурм»

Эта команда проводит просто таки блестящий отрезок. «Штурм» успешно выступает в своем чемпионате, уступая «Зальцбургу» лишь два очка.

В своем последнем матче команда добыла три очка. Дома «Штурм» расправился с «Тиролем» (2:1).

Из кадровых потерь следует отметить Юсуфа Газибеговича. Боснийский защитник был удален в первой встрече с римлянами.

Австрийцы наверняка будут рады даже ничьей в этом матче. Так что ждем от гостей контратак.

Прогноз и ставка

На победу «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают взять за 4.84, а победу «Штурма» — за 6.80.

Римляне в последних матчах демонстрируют высокую результативность .

Австрийцы явно сыграют от обороны.

Лациале постараются реализовать свое преимущество в классе. Наши прогноз и ставка — Фора «Лацио» -1.5 с коэффициентом 2.36.