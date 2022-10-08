«Борнмут»
«Борнмут» в нынешнем сезоне ждет борьба за выживание. На текущий момент команда занимает 13 место с 9 очками в активе.
При этом команда имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 8 матчах пропущено уже 19 мячей.
Коэффициенты матча Борнмут — Лестер
В минувшем туре «Борнмут» в очередной раз разочаровал. Дома команда не сумела одолеть «Брентфорд» (0:0).
«Борнмут» наверняка постарается разжиться очками. Правда, проблемы с реализацией никуда пока не делись.
«Лестер»
«Лисы» старт сезона полностью провалили. В 8 турах команда заработала только четыре очка.
Проблемы в обороне также имеют место быть. 22 пропущенных мяча — жуткий показатель для столь амбициозного клуба.
Зато предыдущий тур сложился для команды позитивно. «Лестер» добыл премьерную викторию в чемпионате, разгромив «Ноттингем Форест» (4:0).
Наверняка «лисы» максимально настроены выбраться из подвала турнирной таблицы. Тем более, есть отличный шанс для этого.
Прогноз и ставка
На победу «Лестера» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Борнмута» — за 3.50.
«Борнмут» слабовато выглядит в атаке. «Лестер»
«Лисы» сейчас пребывают на психологическом подъеме. Наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с коэффициентом 2.10.