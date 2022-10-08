«Борнмут» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:00 мск. «Борнмут» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» в нынешнем сезоне ждет борьба за выживание. На текущий момент команда занимает 13 место с 9 очками в активе.

При этом команда имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 8 матчах пропущено уже 19 мячей.

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В минувшем туре «Борнмут» в очередной раз разочаровал. Дома команда не сумела одолеть «Брентфорд» (0:0).

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«Борнмут» наверняка постарается разжиться очками. Правда, проблемы с реализацией никуда пока не делись.

«Лестер»

«Лисы» старт сезона полностью провалили. В 8 турах команда заработала только четыре очка.

Проблемы в обороне также имеют место быть. 22 пропущенных мяча — жуткий показатель для столь амбициозного клуба.

Зато предыдущий тур сложился для команды позитивно. «Лестер» добыл премьерную викторию в чемпионате, разгромив «Ноттингем Форест» (4:0).

Наверняка «лисы» максимально настроены выбраться из подвала турнирной таблицы. Тем более, есть отличный шанс для этого.

Прогноз и ставка

На победу «Лестера» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Борнмута» — за 3.50.

«Борнмут» слабовато выглядит в атаке. «Лестер» постарается выбраться из зоны вылета .

«Лисы» сейчас пребывают на психологическом подъеме. Наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с коэффициентом 2.10.