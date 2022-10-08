8 октября «Байер» примет «Шальке» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги, который начнется в 16:30 по мск. «Байер» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

В минувшем туре чемпионата Германии «Байер» разгромно уступил. «Бавария» не оставила шансов леверкузенцам (4:0).

Да и вообще, для столь амбициозного клуба 17 место — явный провал. Причем в 8 турах «Байер» набрал лишь 5 очков.

На этой неделе «Фармацевты» потерпели поражение от «Порту» (0:2) на выезде в третьем туре раунда Лиги чемпионов.

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После трех последних матчей без побед леверкузенцы уволили главного тренера команды Херардо Сеоане, который заменил легендарный экс-футболист Хаби Алонсо.

«Шальке»

После возвращения гельзенкирхенцы пока что результатами не радуют. За весь отрезок сезона команда выиграла только в одном поединке.

До победы над «Бохумом» и после нее у гостей было 3 ничьи и 4 поражения. Август «Шальке» закрыл разгромным фиаско во встрече с «Унионом».

На сегодня коллектив опережает зону плей-офф за право выступать в элитном дивизионе, а также зону вылета на один балл.

Форма клуба не внушает оптимизма его фанатам, поскольку тот проиграла два последних матча — «Дортмунду» (0:1) и «Аугсбургу» (2:3).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет, и обе команды забьют за за 2,75.