ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиЖертва обстоятельств. «Севилья» в беде, но спасет ли ее увольнение Хулена Лопетеги? Златан Ибрагимович быстро понял, что не сможет стать главным в «Барселоне» Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны» Криштиану РоналдуПрощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать
  • 23:58
    • «Интер» минимально обыграл «Барселону» в 3-м туре ЛЧ
    Все новости спорта

    Скоростной и открытый футбол обеспечен?

    «Вильярреал» — «Аустрия». Прогноз, ставка (к. 1.73) на футбол, Лига конференций, 6 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на Аустрия Вена Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Аустрия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кадис» — «Вильярреал». Фрагмент матча испанской Ла Лиги
    В четверг, 6 октября «Вильярреал» на своём поле примет «Аустрию». Матч 3-го тура в группе С Лиги конференций начнётся в 22:00 (мск). «Вильярреал» — «Аустрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа C 06 Октября 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:00 Аустрия Вена Аустрия Вена
  • Вена
    •

    «Вильярреал»

    Испанский клуб уверенно стартовал в основной стадии еврокубка. «Жёлтая субмарина» набрала 6 очков из 6 возможных.

    Сначала «Вильярреал» одержал домашнюю победу над чемпионом Польши- «Лехом» (4:3). Викторию в драматичном матче удалось вырвать благодря голу Коклена на 89-й минуте поединка.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Аустрия Вена

    1X2Новым игрокам
  • 1.177.2017.00Фрибет$40
    •

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Дальше был гостевой успех в поединке с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы (2:1). Победный гол на 67-й минуте за «Вильярреал» забил Баэна.

    Во внутреннем чемпионате испанцы допустили досадную ошибку в матче с «Кадисом». Игра с аутсайдером завершилась безголевой ничьей (0:0). Таким образом «Вильярреал» из списка Топов опустился на 8 место Ла Лиги.

    «Аустрия»

    Австрийский клуб замыкает группу С. У бронзового призёра чемпионата Австрии в активе 1 очко.

    Заработанный пункт «Аустрия» завоевала в матче против израильского «Хапоэля». В матче 1-го тура зрители голов так и не увидели (0:0).

  • Трансферный дайджест. 27 сентября — 3 октября
  • Отпустит ли «Лестер» Мэддисона, «Барселона» для Бернарду Силвы, гонка «Баварии» за немецким вундеркиндом и другие слухи недели
  • 03/10/2022

    • Потом был выезд в Польшу к «Леху». Этот поединок «Аустрия» провалила с треском, проиграв со счётом 1:4.

    В чемпионате Австрии команда с 12 очками занимает 7 строчку. В 10-м туре «Аустрия» потерпела домашнее поражение от «Штурма» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которых равен 1.17. Успех «Аустрии» оценивается в 14.00, тогда как ничья — в 7.20.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз — оба коллектива — забивные. Игра вторым номером — не их конёк. Вполне можно ожидать от «Вильярреала» и «Аустрии» открытого футбола на высоких скоростях.

    Ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Жувентуде — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан Чжичжэнь — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Шаповалов — Джонсон
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чилич — Отте
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Гоффен — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Гарин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Циципас — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вильярреал» — «Аустрия»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Скоростной и открытый футбол обеспечен?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры