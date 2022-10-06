В четверг, 6 октября «Вильярреал» на своём поле примет «Аустрию». Матч 3-го тура в группе С Лиги конференций начнётся в 22:00 (мск). «Вильярреал» — «Аустрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Испанский клуб уверенно стартовал в основной стадии еврокубка. «Жёлтая субмарина» набрала 6 очков из 6 возможных.

Сначала «Вильярреал» одержал домашнюю победу над чемпионом Польши- «Лехом» (4:3). Викторию в драматичном матче удалось вырвать благодря голу Коклена на 89-й минуте поединка.

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Дальше был гостевой успех в поединке с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы (2:1). Победный гол на 67-й минуте за «Вильярреал» забил Баэна.

Во внутреннем чемпионате испанцы допустили досадную ошибку в матче с «Кадисом». Игра с аутсайдером завершилась безголевой ничьей (0:0). Таким образом «Вильярреал» из списка Топов опустился на 8 место Ла Лиги.

«Аустрия»

Австрийский клуб замыкает группу С. У бронзового призёра чемпионата Австрии в активе 1 очко.

Заработанный пункт «Аустрия» завоевала в матче против израильского «Хапоэля». В матче 1-го тура зрители голов так и не увидели (0:0).

Потом был выезд в Польшу к «Леху». Этот поединок «Аустрия» провалила с треском, проиграв со счётом 1:4.

В чемпионате Австрии команда с 12 очками занимает 7 строчку. В 10-м туре «Аустрия» потерпела домашнее поражение от «Штурма» (0:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которых равен 1.17. Успех «Аустрии» оценивается в 14.00, тогда как ничья — в 7.20.

Прогноз — оба коллектива — забивные. Игра вторым номером — не их конёк. Вполне можно ожидать от «Вильярреала» и «Аустрии» открытого футбола на высоких скоростях.

Ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.73.