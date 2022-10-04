«Порту»
Эта команда в своем чемпионате выступает не лучшим образом. По итогам 8 туров «Порту» находится на 2 месте в таблице.
В своем предыдущем матче команда добыла три очка. Дома была разгромлена «Брага» (4:1).
Коэффициенты матча Порту — Байер
А вот в Лиге чемпионов «Порту» проваливается. После двух сыгранных матчей в графе очки у команды значится красноречивый ноль.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Порту» нужно в срочном порядке набирать очки. В родных стенах португальцы явно будут активно атаковать.
«Байер»
«Фармацевты» в двух матчах набрали три очка. При этом в минувшем туре немцы переиграли «Атлетико» (2:0).
А вот в минувшем туре своего чемпионата «Байер» разгромно уступил. «Бавария» не оставила шансов леверкузенцам (4:0).
Да и вообще, для столь амбициозного клуба 17 место — явный провал. Причем в 8 турах «Байер» набрал лишь 5 очков.
В этом поединке «Байер» наверняка постарается разжиться очками. Правда, стабильности в игре немцам заметно недостает.
Прогноз и ставка
На победу «Порту» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Байера» — за 3.10.
«Порту» мотивирован выбраться со дна таблицы группы. «Байер»
Фактор своего поля и мотивация выбраться с последнего места должна помочь португальцам победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» с коэффициентом 2.15.