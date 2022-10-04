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    «Порту» расправится с «фармацевтами»

    «Порту» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лига чемпионов, 4 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Байер»
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    «Порту» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Порту» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 04 Октября 2022 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 22:00 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Порту»

    Эта команда в своем чемпионате выступает не лучшим образом. По итогам 8 туров «Порту» находится на 2 месте в таблице.

    В своем предыдущем матче команда добыла три очка. Дома была разгромлена «Брага» (4:1).

    Коэффициенты матча Порту — Байер

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    А вот в Лиге чемпионов «Порту» проваливается. После двух сыгранных матчей в графе очки у команды значится красноречивый ноль.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Порту» нужно в срочном порядке набирать очки. В родных стенах португальцы явно будут активно атаковать.

    «Байер»

    «Фармацевты» в двух матчах набрали три очка. При этом в минувшем туре немцы переиграли «Атлетико» (2:0).

    А вот в минувшем туре своего чемпионата «Байер» разгромно уступил. «Бавария» не оставила шансов леверкузенцам (4:0).

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    • Да и вообще, для столь амбициозного клуба 17 место — явный провал. Причем в 8 турах «Байер» набрал лишь 5 очков.

    В этом поединке «Байер» наверняка постарается разжиться очками. Правда, стабильности в игре немцам заметно недостает.

    Прогноз и ставка

    На победу «Порту» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Байера» — за 3.10.

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    «Порту» мотивирован выбраться со дна таблицы группы. «Байер» крайне нестабилен.

    Фактор своего поля и мотивация выбраться с последнего места должна помочь португальцам победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» с коэффициентом 2.15.

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    «Порту» — «Байер»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на футбол. «Порту» расправится с «фармацевтами»
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