«Порту» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Порту» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

Эта команда в своем чемпионате выступает не лучшим образом. По итогам 8 туров «Порту» находится на 2 месте в таблице.

В своем предыдущем матче команда добыла три очка. Дома была разгромлена «Брага» (4:1).

Коэффициенты матча Порту — Байер 1X2Новым игрокам 2.103.653.30Фрибет$40

А вот в Лиге чемпионов «Порту» проваливается. После двух сыгранных матчей в графе очки у команды значится красноречивый ноль.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Порту» нужно в срочном порядке набирать очки. В родных стенах португальцы явно будут активно атаковать.

«Байер»

«Фармацевты» в двух матчах набрали три очка. При этом в минувшем туре немцы переиграли «Атлетико» (2:0).

А вот в минувшем туре своего чемпионата «Байер» разгромно уступил. «Бавария» не оставила шансов леверкузенцам (4:0).

Да и вообще, для столь амбициозного клуба 17 место — явный провал. Причем в 8 турах «Байер» набрал лишь 5 очков.

В этом поединке «Байер» наверняка постарается разжиться очками. Правда, стабильности в игре немцам заметно недостает.

Прогноз и ставка

На победу «Порту» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Байера» — за 3.10.

«Порту» мотивирован выбраться со дна таблицы группы. «Байер» крайне нестабилен .

Фактор своего поля и мотивация выбраться с последнего места должна помочь португальцам победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» с коэффициентом 2.15.