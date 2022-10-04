«Айнтрахт»
Франкфуртцы в своем чемпионате несколько поправили свои дела. «Айнтрахт» на текущий момент находится на 5 месте в турнирной таблице Бундеслиги.
В своем предыдущем матче команда добыла три зачетных балла. Дома «Айнтрахт» Фр сумел переиграть «Унион» (2:0).
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Тоттенхэм
Вот и в Лиге чемпионов «Айнтрахт» не блещет результатами. После двух сыгранных матчей немцы набрали только 3 очка.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Айнтрахт» наверняка будет активно атаковать. Тем паче, в последних матчах команда заметно прибавила во всех компонентах.
«Тоттенхэм»
«Шпоры» изначально считались чуть ли не фаворитом своего квартета. Правда, пока англичане только вторые с тремя очками в активе.
А вот в минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» уступил. Англичане уступили «Спортингу» (2:0).
После того «шпоры» в рамках АПЛ сначала обыграли «Лестер» (6:2), а затем уступили в дерби «Арсеналу» (3:1).
В этом поединке «Тоттенхэм» наверняка постарается разжиться очками. Тем паче, в строю находятся все сильнейшие исполнители.
Прогноз и ставка
На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Айнтрахта» — за 3.60.
«Айнтрахт» имеет действующую серию из трех побед подряд. «Тоттенхэм»
«Шпоры» смотрятся сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.05.