«Айнтрахт» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы в своем чемпионате несколько поправили свои дела. «Айнтрахт» на текущий момент находится на 5 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

В своем предыдущем матче команда добыла три зачетных балла. Дома «Айнтрахт» Фр сумел переиграть «Унион» (2:0).

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Вот и в Лиге чемпионов «Айнтрахт» не блещет результатами. После двух сыгранных матчей немцы набрали только 3 очка.

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«Айнтрахт» наверняка будет активно атаковать. Тем паче, в последних матчах команда заметно прибавила во всех компонентах.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» изначально считались чуть ли не фаворитом своего квартета. Правда, пока англичане только вторые с тремя очками в активе.

А вот в минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» уступил. Англичане уступили «Спортингу» (2:0).

После того «шпоры» в рамках АПЛ сначала обыграли «Лестер» (6:2), а затем уступили в дерби «Арсеналу» (3:1).

В этом поединке «Тоттенхэм» наверняка постарается разжиться очками. Тем паче, в строю находятся все сильнейшие исполнители.

Прогноз и ставка

На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Айнтрахта» — за 3.60.

«Айнтрахт» имеет действующую серию из трех побед подряд. «Тоттенхэм» имеет в своем составе такого мастера, как Харри Кейн .

«Шпоры» смотрятся сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.05.