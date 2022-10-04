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    «Шпор» ждет виктория?!

    «Айнтрахт» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига чемпионов, 4 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»
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    Харри Кейн
    «Айнтрахт» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 04 Октября 2022 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 22:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Айнтрахт»

    Франкфуртцы в своем чемпионате несколько поправили свои дела. «Айнтрахт» на текущий момент находится на 5 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

    В своем предыдущем матче команда добыла три зачетных балла. Дома «Айнтрахт» Фр сумел переиграть «Унион» (2:0).

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Тоттенхэм

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    Вот и в Лиге чемпионов «Айнтрахт» не блещет результатами. После двух сыгранных матчей немцы набрали только 3 очка.

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    «Айнтрахт» наверняка будет активно атаковать. Тем паче, в последних матчах команда заметно прибавила во всех компонентах.

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» изначально считались чуть ли не фаворитом своего квартета. Правда, пока англичане только вторые с тремя очками в активе.

    А вот в минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» уступил. Англичане уступили «Спортингу» (2:0).

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    • После того «шпоры» в рамках АПЛ сначала обыграли «Лестер» (6:2), а затем уступили в дерби «Арсеналу» (3:1).

    В этом поединке «Тоттенхэм» наверняка постарается разжиться очками. Тем паче, в строю находятся все сильнейшие исполнители.

    Прогноз и ставка

    На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Айнтрахта» — за 3.60.

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    «Айнтрахт» имеет действующую серию из трех побед подряд. «Тоттенхэм» имеет в своем составе такого мастера, как Харри Кейн.

    «Шпоры» смотрятся сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.05.

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    «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на футбол. «Шпор» ждет виктория?!
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