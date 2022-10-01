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    Вернется ли успех к «Севилье» или «Атлетико»?

    «Севилья» — «Атлетико». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 1 октября 2022 года

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    «Атлетико» проиграл два последних матча
    1 октября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в 7-м туре испанской Примеры «Севилья» сыграет против «Атлетико». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Севилья» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Октября 2022 года
    Севилья
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    •  Севилья 19:30 Атлетико Атлетико
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    «Севилья»

    До позапрошлого матча Ла Лиги коллектив Лопетеги знал побед в пяти поединках при четырех поражениях и одной ничьей.

    В нем андалузцы вернулись на победный путь, обыграв «Эспаньол» (3:2) на выезде и теперь занимают 16 место.

    Коэффициенты матча Севилья — Атлетико

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    Тем не менее, после этого «Севилья» сыграла вничью со счетом 0:0 на выезде с «Копенгагеном» в групповом раунде Лиги чемпионов.

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    А в прошлом туре команда снова потеряла очки, правда, случилось это в поединке с крепким нынче «Вильярреалом» (1:1) на выезде.

    «Атлетико»

    «Матрасники» вряд ли довольны своим стартом в Примере. Лишь 7 место явно не устраивает, да и 10 очков в 6 матчах — не предел возможностей команды.

    «Атлетико» в прошлом туре потерпел поражение на своем поле в мадридском дерби от «Реала» (1:2).

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    • Перед этим в Лиге чемпионов команду также ждало разочарование. Выезд в Леверкузен завершился поражением от «Байера» (2:0).

    В последних пяти поединках во всех турнирах подопечные Диего Симеоне одержали только две победы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    «Севилья» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли успех к «Севилье» или «Атлетико»?
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