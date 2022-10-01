«Севилья»
До позапрошлого матча Ла Лиги коллектив Лопетеги знал побед в пяти поединках при четырех поражениях и одной ничьей.
В нем андалузцы вернулись на победный путь, обыграв «Эспаньол» (3:2) на выезде и теперь занимают 16 место.
Коэффициенты матча Севилья — Атлетико
Тем не менее, после этого «Севилья» сыграла вничью со счетом 0:0 на выезде с «Копенгагеном» в групповом раунде Лиги чемпионов.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
А в прошлом туре команда снова потеряла очки, правда, случилось это в поединке с крепким нынче «Вильярреалом» (1:1) на выезде.
«Атлетико»
«Матрасники» вряд ли довольны своим стартом в Примере. Лишь 7 место явно не устраивает, да и 10 очков в 6 матчах — не предел возможностей команды.
«Атлетико» в прошлом туре потерпел поражение на своем поле в мадридском дерби от «Реала» (1:2).
Перед этим в Лиге чемпионов команду также ждало разочарование. Выезд в Леверкузен завершился поражением от «Байера» (2:0).
В последних пяти поединках во всех турнирах подопечные Диего Симеоне одержали только две победы.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.