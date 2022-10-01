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    «Алания» начнет без увертюр

    «Алания» — «Шинник». Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, Первая лига, 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Шинник»
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    Александр Ташаев
    «Алания» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 19:00 мск. «Алания» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 01 Октября 2022 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 19:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
    •

    «Алания»

    «Барсы» лидируют в первой лиге. Причем команда Заура Тедеева все никак не может оторваться от преследователей.

    Вот только победы даются команде непросто. «Алания» из 11 матчей выиграла только 6 раз.

    Коэффициенты матча Алания — Шинник

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    Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Алания» на выезде не сумела одолеть «Волгарь» (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Поединки против ярославцев для команды складываются неудачно. Из пяти последних поединков добыта лишь одна победа.

    «Шинник»

    Команда Вадима Евсеева так же боевита, как и сам наставник. Ярославцы слабовато начали, но сейчас поднялись ближе к экватору таблицы.

    При этом «Шинник» может дать бой любому сопернику. Что говорить, если в деле до сих пор нестареющий Эльдар Низамутдинов!

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    • Причем 41-летний форвард уже успел отличиться голом. Да и другие исполнители способны расти и приносить пользу.

    Минувший тур для команды сложился успешно. Дома ярославцы выгрызли викторию над «Рубином» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.69, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Шинника» — за 4.78.

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    «Алания» наверняка будет активно атаковать. «Шинник» не проигрывает уже три матча к ряду.

    «Алания» постарается укрепиться на первой строчке. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.27.

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    «Алания» — «Шинник»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. «Алания» начнет без увертюр
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