«Алания»
«Барсы» лидируют в первой лиге. Причем команда Заура Тедеева все никак не может оторваться от преследователей.
Вот только победы даются команде непросто. «Алания» из 11 матчей выиграла только 6 раз.
Коэффициенты матча Алания — Шинник
Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Алания» на выезде не сумела одолеть «Волгарь» (0:0).
Поединки против ярославцев для команды складываются неудачно. Из пяти последних поединков добыта лишь одна победа.
«Шинник»
Команда Вадима Евсеева так же боевита, как и сам наставник. Ярославцы слабовато начали, но сейчас поднялись ближе к экватору таблицы.
При этом «Шинник» может дать бой любому сопернику. Что говорить, если в деле до сих пор нестареющий Эльдар Низамутдинов!
Причем 41-летний форвард уже успел отличиться голом. Да и другие исполнители способны расти и приносить пользу.
Минувший тур для команды сложился успешно. Дома ярославцы выгрызли викторию над «Рубином» (1:0).
Прогноз и ставка
На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.69, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Шинника» — за 4.78.
«Алания»
«Алания» постарается укрепиться на первой строчке. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.27.