«Алания» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 19:00 мск. «Алания» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Барсы» лидируют в первой лиге. Причем команда Заура Тедеева все никак не может оторваться от преследователей.

Вот только победы даются команде непросто. «Алания» из 11 матчей выиграла только 6 раз.

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Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Алания» на выезде не сумела одолеть «Волгарь» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

Поединки против ярославцев для команды складываются неудачно. Из пяти последних поединков добыта лишь одна победа.

«Шинник»

Команда Вадима Евсеева так же боевита, как и сам наставник. Ярославцы слабовато начали, но сейчас поднялись ближе к экватору таблицы.

При этом «Шинник» может дать бой любому сопернику. Что говорить, если в деле до сих пор нестареющий Эльдар Низамутдинов!

Причем 41-летний форвард уже успел отличиться голом. Да и другие исполнители способны расти и приносить пользу.

Минувший тур для команды сложился успешно. Дома ярославцы выгрызли викторию над «Рубином» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.69, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Шинника» — за 4.78.

«Алания» наверняка будет активно атаковать . «Шинник» не проигрывает уже три матча к ряду.

«Алания» постарается укрепиться на первой строчке. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.27.