«Арсенал» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 октября, начало — в 14:30 мск. «Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» лидируют в АПЛ. Команда Микеля Артеты набрала 18 очков, выиграв 6 матчей из семи.

В предыдущем туре «Арсенал» также добыл три очка. На выезде был разгромлен «Брентфорд» (0:3).

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А вот в кадровом плане у команды имеются проблемы. Из-за травм не смогут помочь лондонцам Эмиль Смит-Роу и Александр Зинченко.

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«Арсенал» в последнее время крайне сложно играет против «Тоттенхэма». Из пяти последних поединков «канониры» выиграли дважды при трех поражениях.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» пока находятся на 3 месте. Причем команда забивает довольно регулярно — 18 голов в 7 матчах.

В минувшем туре АПЛ «Тоттенхэм» добыл три очка. Дома лондонцы разнесли в щепки оборону «Лестера» (6:2).

Правда, до того «шпоры» уступили «Спортингу» (2:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Между тем, в АПЛ у команды все получается неплохо.

В этом поединке «Тоттенхэм» явно намеревается продолжить успешную серию матчей с «Арсеналом». Да и фактор Харри Кейна нельзя не учитывать.

Ставка

На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Тоттенхэма» — за 3.40.

«Арсенал» наверняка будет активно атаковать . «Тоттенхэм» имеет в составе такого мастера, как Кейн.

В составах обеих команд есть, кому забивать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.