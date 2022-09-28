ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтВыжженное поле. Кто придет на смену Саутгейту? Джуд БеллингемТрансферный дайджест. 20-26 сентября Семён КошелевНовый лидер на Востоке, скандал в Нижнем Новгороде, исторический момент «Сибири». Вспоминаем значимые события минувшей недели в КХЛ
  • 09:05
    • В тренерский штаб «Локомотива» может войти специалист из ЮАР
  • 23:45
    • Англия сыграла вничью с Германией в матче с шестью голами
  • 23:42
    • Сборная Италии победила Венгрию и выиграла группу А3
  • 01:48
    • Российские хоккеисты смогут попасть в Чехию на матчи НХЛ по ранее выданным визам
  • 23:52
    • Румыния разгромила Боснию и Герцеговину, но вылетела в Лигу С
  • 23:45
    • Грузия вышла в Лигу В
  • 17:26
    • «Химки» назвали имя нового спортивного директора
    Все новости спорта

    Выйдет ли «Индепендьенте» в полуфинал Кубка Аргентины?

    «Индепендьенте» — «Тальерес» Кордоба. Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Кубок Аргентины, 28 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Индепендьенте» — «Тальерес» Кордоба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Индепендьенте» выиграл пять последних матчей
    «Индепендьенте» дома примет «Тальерес» Кордоба в рамках четвертьфинала Кубка Аргентины. Поединок пройдет 28 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Индепендьенте» — «Тальерес» Кордоба: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Индепендьенте»

    На пути в четвертьфинал «Индепендьенте» прошел «Сентраль Норте» (1:1) по пенальти, «Атлетико Тукуман» (1:0) и «Велес Сарсфилд» (2:0).

    В нынешнем чемпионате Аргентины команда полностью проваливается. Штука ли, клуб с богатой историей осел на 17 строчке таблицы?!

    Да и оборона команды не радует своей монолитностью. В 21 матче пропущено уже 23 гола.

    Все прогнозы на футбол

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив выиграл с общим счетом 9-1.

    «Тальерес» Кордоба

    «Тальерес Кордоба» до нынешней стадии Кубка Аргентины прошел «Атлетико Гуэмес» (4:0), «Чако Фор Эвер» (0:0) по пенальти и «Ньюэллс Олд Бойс» (2:1).

    «Черно-белые» после 20-ти сыгранных матчей занимают 21-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины набрав 25 очков. Команда забивала соперникам 17 голов и пропустила — 17.

  • Трансферный дайджест. 20-26 сентября
  • Куда перейдет Беллингем, уйдет ли Канте из «Челси» и другие трансферные слухи недели
  • Вчера

    • Коллектив в последних пяти поединках во всех турнирах не знает поражений при четырех победах и одной ничьей.

    Перед этим «Тальерес Кордоба» в Профессиональной Лиге Аргентины не мог одержать победу пять матчей подряд.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 2,85.

    Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах за 2,17.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Этчеверри — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дрейпер — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Ван Рейтховен — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Южная Корея — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Эквадор — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 14:55
    •  2.44
  • Прогноз на матч Вольф — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Даугавпилс — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Иран — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Украина U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Канада — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Жальгирис — Судува
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Индепендьенте» — «Тальерес» Кордоба: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 28.09.2022. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Индепендьенте» в полуфинал Кубка Аргентины?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры