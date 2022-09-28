«Индепендьенте» дома примет «Тальерес» Кордоба в рамках четвертьфинала Кубка Аргентины. Поединок пройдет 28 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Индепендьенте» — «Тальерес» Кордоба: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индепендьенте»

На пути в четвертьфинал «Индепендьенте» прошел «Сентраль Норте» (1:1) по пенальти, «Атлетико Тукуман» (1:0) и «Велес Сарсфилд» (2:0).

В нынешнем чемпионате Аргентины команда полностью проваливается. Штука ли, клуб с богатой историей осел на 17 строчке таблицы?!

Да и оборона команды не радует своей монолитностью. В 21 матче пропущено уже 23 гола.

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В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив выиграл с общим счетом 9-1.

«Тальерес» Кордоба

«Тальерес Кордоба» до нынешней стадии Кубка Аргентины прошел «Атлетико Гуэмес» (4:0), «Чако Фор Эвер» (0:0) по пенальти и «Ньюэллс Олд Бойс» (2:1).

«Черно-белые» после 20-ти сыгранных матчей занимают 21-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины набрав 25 очков. Команда забивала соперникам 17 голов и пропустила — 17.

Коллектив в последних пяти поединках во всех турнирах не знает поражений при четырех победах и одной ничьей.

Перед этим «Тальерес Кордоба» в Профессиональной Лиге Аргентины не мог одержать победу пять матчей подряд.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 2,85.

Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах за 2,17.