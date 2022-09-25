Нова Зеландия на своем поле сыграет против Австралии в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 25 сентября, начало — 05:00 (мск). Новая Зеландия — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Новая Зеландия

В рейтинге ФИФА на 31 марта 2022 года эта сборная занимает 101-е место. Команда является пятикратным обладателем Кубка наций ОФК, однако на своём счету имеет всего два участия в чемпионатах мира, датируемые 1982 и 2010 годами.

В нынешнем сезоне в своем регионе, в квалификации на Чемпионат Мира Новая Зеландия дошла до финала где смогла разгромить Соломоновы Острова со счетом 0:5.

Но после этого в продвижении ЧМ в финале Новая Зеландия встретилась с Коста-Рикой и потерпела минимальное поражение на выезде, проиграв со счетом 1:0.

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И в последней встрече новозеландцы встретились с нынешним соперником Австралией, 22 сентября, и так же проиграли с минимальным счетом — 1:0.

Австралия

Австралия — четырёхкратный чемпион Океании (победитель Кубка наций ОФК) и лучшая команда Азии 2015 года. Лучшим достижением на чемпионате мира является выход в 1/8 финала в 2006 году. Сборная трижды участвовала в Кубке конфедераций.

В нынешнем розыгрыше квалификации Чемпионата Мира Австралия так же дошла до финала и смогла обыграть там ОАЭ на чужом поле со счетом 1:2.

А после этого в продвижении встретилась со сборной Перу и завершив поединок в основное время ничьей со счетом 0:0, австралийцы смогли обыграть соперника в серии пенальти и продолжат борьбу за проход дальше.

Из последних 10-ти очных встреч нынешних соперников сборная Австралии оказалась сильнее во всех матчах против Новой Зеландии.

Прогноз и ставка

На победу Новой Зеландии в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают взять за 3.28, а победу Австралии — за 2.22.

Прогноз - Австралия находится в хорошей форме и в последних матчах показывала отличные результаты. Недавно на своем поле австралийцы смогли обыграть Новую Зеландию и в этом матче, уже в гостях, они с легкостью смогут повторить тот же результат.

Ставка - Австралия победит за 2.22.