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    Австралия продлит серию из побед над Новой Зеландией

    Новая Зеландия — Австралия. Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, товарищеский матч, 25 сентября 2022 года

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    Фрагмент матча
    Нова Зеландия на своем поле сыграет против Австралии в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 25 сентября, начало — 05:00 (мск). Новая Зеландия — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Новая Зеландия

    В рейтинге ФИФА на 31 марта 2022 года эта сборная занимает 101-е место. Команда является пятикратным обладателем Кубка наций ОФК, однако на своём счету имеет всего два участия в чемпионатах мира, датируемые 1982 и 2010 годами.

    В нынешнем сезоне в своем регионе, в квалификации на Чемпионат Мира Новая Зеландия дошла до финала где смогла разгромить Соломоновы Острова со счетом 0:5.

    Но после этого в продвижении ЧМ в финале Новая Зеландия встретилась с Коста-Рикой и потерпела минимальное поражение на выезде, проиграв со счетом 1:0.

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    И в последней встрече новозеландцы встретились с нынешним соперником Австралией, 22 сентября, и так же проиграли с минимальным счетом — 1:0.

    Австралия

    Австралия — четырёхкратный чемпион Океании (победитель Кубка наций ОФК) и лучшая команда Азии 2015 года. Лучшим достижением на чемпионате мира является выход в 1/8 финала в 2006 году. Сборная трижды участвовала в Кубке конфедераций.

    В нынешнем розыгрыше квалификации Чемпионата Мира Австралия так же дошла до финала и смогла обыграть там ОАЭ на чужом поле со счетом 1:2.

    А после этого в продвижении встретилась со сборной Перу и завершив поединок в основное время ничьей со счетом 0:0, австралийцы смогли обыграть соперника в серии пенальти и продолжат борьбу за проход дальше.

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    • Из последних 10-ти очных встреч нынешних соперников сборная Австралии оказалась сильнее во всех матчах против Новой Зеландии.

    Прогноз и ставка

    На победу Новой Зеландии в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают взять за 3.28, а победу Австралии — за 2.22.

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    Прогноз - Австралия находится в хорошей форме и в последних матчах показывала отличные результаты. Недавно на своем поле австралийцы смогли обыграть Новую Зеландию и в этом матче, уже в гостях, они с легкостью смогут повторить тот же результат.

    Ставка - Австралия победит за 2.22.

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    Новая Зеландия — Австралия: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Австралия продлит серию из побед над Новой Зеландией
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