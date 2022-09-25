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    Молдова уверенно заберет очки

    Молдова — Лихтенштейн. Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Лига Наций — Лига D, 25 сентября 2022 года

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    Молдова на своем поле сыграет против Лихтенштейна в рамках группового этапа Лиги Наций. Матч состоится 25 сентября, начало — 16:00 (мск) Молдова — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D1 25 Сентября 2022 года
    Молдавия
  • Кишинёв
    •  Молдавия 16:00 Лихтенштейн Лихтенштейн
  • Вадуц
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    Молдова

    Эта сборная ни разу не участвовала в финальных турнирах чемпионатов мира и чемпионатов Европы. По состоянию на 25 августа 2022 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 177-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 49-е.

    В первых турах Лиги Наций сборная Молдовы потеряла очки в двух матчах. Сначала команда не смогла определить сильнейшего с Андоррой сыграв вничью со счетом 0:0, но стоит заметить, что пол матча молдаване играли в меньшинстве.

    Коэффициенты матча Молдавия — Лихтенштейн

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    А после этого Молдова встретилась со своим главным конкурентом за первое место в группе Латвии и в очень результативном матче потерпела поражение на своем поле со счетом 2:4, хотя именно молдаване открыли счет в матче на 5-й минуте встречи.

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    А в других матчах сборная Молдовы смогла набрать очки оказавшись сильнее таких соперников как Лихтенштейн (0:2), Андорра (2:1) и Латвия (1:2).

    Лихтенштейн

    По состоянию на 27 мая 2021 года эта сборная в рейтинге ФИФА занимает 186-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 50-е. В рейтинге УЕФА по состоянию на 2019 год (по итогам выступления в Лиге наций) команда занимает 52-е место.

    В нынешнем розыгрыше Лиги Наций сборная Лихтенштейна является самой слабой в своей и группе и единственная, которая проиграла во всех матчах.

    «Красно-синие» оказались слабее своих соперников с такими результатами — Молдова (0:2), Латвия (1:0 на выезде и 0:2 дома), Андорра (2:1 на выезде и 0:2 дома).

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    • Нынешние соперники встречались между собой три раз за всю историю. В одном матче Молдова оказалась сильнее, в одном команды разошлись ничьей и один раз Лихтенштейн забрал победу в свой актив.

    Прогноз и ставка

    На победу Молдовы в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 5.70, а победу Лихтенштейна — за 13.50.

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    Прогноз - Лихтенштейн вряд ли придёт в себя и сможет показать хоть какой-то результат, а вот сборная Молдовы очень замотивирована на победу и точно захочет уверенно отобрать очки у соперника, так как имеет цель занять первое место в группе.

    Ставка - Победа Молдовы с форой (-1.5) за 1.80.

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    Молдова — Лихтенштейн: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Молдова уверенно заберет очки
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