Молдова на своем поле сыграет против Лихтенштейна в рамках группового этапа Лиги Наций. Матч состоится 25 сентября, начало — 16:00 (мск) Молдова — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Молдова

Эта сборная ни разу не участвовала в финальных турнирах чемпионатов мира и чемпионатов Европы. По состоянию на 25 августа 2022 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 177-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 49-е.

В первых турах Лиги Наций сборная Молдовы потеряла очки в двух матчах. Сначала команда не смогла определить сильнейшего с Андоррой сыграв вничью со счетом 0:0, но стоит заметить, что пол матча молдаване играли в меньшинстве.

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А после этого Молдова встретилась со своим главным конкурентом за первое место в группе Латвии и в очень результативном матче потерпела поражение на своем поле со счетом 2:4, хотя именно молдаване открыли счет в матче на 5-й минуте встречи.

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А в других матчах сборная Молдовы смогла набрать очки оказавшись сильнее таких соперников как Лихтенштейн (0:2), Андорра (2:1) и Латвия (1:2).

Лихтенштейн

По состоянию на 27 мая 2021 года эта сборная в рейтинге ФИФА занимает 186-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 50-е. В рейтинге УЕФА по состоянию на 2019 год (по итогам выступления в Лиге наций) команда занимает 52-е место.

В нынешнем розыгрыше Лиги Наций сборная Лихтенштейна является самой слабой в своей и группе и единственная, которая проиграла во всех матчах.

«Красно-синие» оказались слабее своих соперников с такими результатами — Молдова (0:2), Латвия (1:0 на выезде и 0:2 дома), Андорра (2:1 на выезде и 0:2 дома).

Нынешние соперники встречались между собой три раз за всю историю. В одном матче Молдова оказалась сильнее, в одном команды разошлись ничьей и один раз Лихтенштейн забрал победу в свой актив.

Прогноз и ставка

На победу Молдовы в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 5.70, а победу Лихтенштейна — за 13.50.

Прогноз - Лихтенштейн вряд ли придёт в себя и сможет показать хоть какой-то результат, а вот сборная Молдовы очень замотивирована на победу и точно захочет уверенно отобрать очки у соперника, так как имеет цель занять первое место в группе.

Ставка - Победа Молдовы с форой (-1.5) за 1.80.