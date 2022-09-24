В 5-м туре Лиги наций В сборная Сербии в Белграде примет Швецию. Начало поединка в 21:45 мск. Сербия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сербия

В последнее время сербы превратились в грозного соперника, который может претендовать на высокие места. Последним крупным успехом команды стал прямой выход на ЧМ в Катаре. В совей группе она обошла Португалию, что стало настоящей сенсацией.

В Лиге наций Сербия имеет только одно поражение, полученное в первом туре от Норвегии (0:1). После этого она одержала две победы и сыграла вничью. У «белых орлов» 7 очков на счету и 2-е место в квартете.

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После неудачи в матче с норвежцами, сербы разгромили Словению 4:1 и выиграли у Швеции 1:0. Последним результатом была ничья со словенцами (2:2).

Все прогнозы на Лигу наций

Дома хозяева выиграли 3 из 4 последних поединков, причем с крупным счетом.

Швеция

Шведов штормит. Выступление в Лиге наций они провалили и на ЧМ не попали. В финале стыков коллектив Янне Андерссона проиграл 0:2 Польше.

В ЛН у команды серия из трех поражений и только одна победа, одержанная в самом начале розыгрыша над Словенией (2:0).

Швеция дважды проиграла своим северным соседям из Норвегии (2:3, 1:2). Также «желто-синие» уступила Сербии со счетом 0:1. В целом шведы проиграли 4 матча из пяти последних в Лиге наций.

Гости плохо играют на выезде. У них 5 поражений в шести последних гостевых матчах команды.

Прогноз и ставка

Сербы фавориты за 1.92. На Швецию букмекеры дают 4.00. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.55.

Выступления Швеции откровенно огорчают. Сербия же имеет хорошее настроение. Впереди чемпионат мира и попадание на этот турнир уже можно считать великим достижением. Тут еще появилась возможность попасть в Лигу А.

Сербам однозначно нужны 3 очка и, наверное, они их получат. Ставка — победа Сербии.