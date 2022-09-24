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    Сербия снова окажется сильнее?

    Сербия — Швеция. Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига наций, 24 сентября 2022 года

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    Душан Тадич
    В 5-м туре Лиги наций В сборная Сербии в Белграде примет Швецию. Начало поединка в 21:45 мск. Сербия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 24 Сентября 2022 года
    Сербия
  • Белград
    •  Сербия 21:45 Швеция Швеция
  • Стокгольм
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    Сербия

    В последнее время сербы превратились в грозного соперника, который может претендовать на высокие места. Последним крупным успехом команды стал прямой выход на ЧМ в Катаре. В совей группе она обошла Португалию, что стало настоящей сенсацией.

    В Лиге наций Сербия имеет только одно поражение, полученное в первом туре от Норвегии (0:1). После этого она одержала две победы и сыграла вничью. У «белых орлов» 7 очков на счету и 2-е место в квартете.

    Коэффициенты матча Сербия — Швеция

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    После неудачи в матче с норвежцами, сербы разгромили Словению 4:1 и выиграли у Швеции 1:0. Последним результатом была ничья со словенцами (2:2).

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    Дома хозяева выиграли 3 из 4 последних поединков, причем с крупным счетом.

    Швеция

    Шведов штормит. Выступление в Лиге наций они провалили и на ЧМ не попали. В финале стыков коллектив Янне Андерссона проиграл 0:2 Польше.

    В ЛН у команды серия из трех поражений и только одна победа, одержанная в самом начале розыгрыша над Словенией (2:0).

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    • Швеция дважды проиграла своим северным соседям из Норвегии (2:3, 1:2). Также «желто-синие» уступила Сербии со счетом 0:1. В целом шведы проиграли 4 матча из пяти последних в Лиге наций.

    Гости плохо играют на выезде. У них 5 поражений в шести последних гостевых матчах команды.

    Прогноз и ставка

    Сербы фавориты за 1.92. На Швецию букмекеры дают 4.00. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.55.

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    Выступления Швеции откровенно огорчают. Сербия же имеет хорошее настроение. Впереди чемпионат мира и попадание на этот турнир уже можно считать великим достижением. Тут еще появилась возможность попасть в Лигу А.

    Сербам однозначно нужны 3 очка и, наверное, они их получат. Ставка — победа Сербии.

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    Сербия — Швеция: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на футбол. Сербия снова окажется сильнее?
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