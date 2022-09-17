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    «Валенсия» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Примера, 17 сентября 2022 года

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    Самуэль Лино
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 19:30 мск. «Валенсия» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Сентября 2022 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 19:30 Сельта Сельта
  • Виго
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    «Валенсия»

    «Летучие мыши» пока не блещут результатами. «Валенсия» скромно обитает на 12 месте в таблице.

    Вот и минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Валенсия» на выезде уступила «Райо Вальекано» (2:1).

    Коэффициенты матча Валенсия — Сельта

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  • 2.303.253.20Фрибет$40
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    Главным бичом команды является слабая реализация. В пяти матчах игроки «Валенсии» забили всего 7 мячей.

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    «Валенсия» довольно успешно противостоит «Сельте». Из пяти последних матчей левантийцы выиграли четырежды.

    «Сельта»

    Клуб из Виго по традиции не хватает с неба звезд. «Сельта» скромно осела на экваторе турнирной таблицы Примеры.

    Интересно, что 5 из восьми голов команды на счету Яго Аспаса. Опытный форвард все еще тащит команду на себе.

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    • А вот в предыдущем туре «Сельта» разгромно уступила. Выезд в гости к «Атлетико» завершился неудачей (4:1).

    В этом поединке «Сельта» наверняка будет цепляться за очки. Фактор Аспаса в этом может помочь гостям.

    Прогноз и ставка

    На победу «Валенсии» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Сельты» — за 3.25.

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    «Валенсия» наверняка будет активно атаковать.

    «Сельта» слишком зависит от формы своего лидера атак.

    Обе команды наверняка будут пытаться улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Валенсия» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. Голевое шоу на «Месталье» заказывали?!
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