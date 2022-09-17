«Валенсия»
«Летучие мыши» пока не блещут результатами. «Валенсия» скромно обитает на 12 месте в таблице.
Вот и минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Валенсия» на выезде уступила «Райо Вальекано» (2:1).
Коэффициенты матча Валенсия — Сельта
Главным бичом команды является слабая реализация. В пяти матчах игроки «Валенсии» забили всего 7 мячей.
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«Валенсия» довольно успешно противостоит «Сельте». Из пяти последних матчей левантийцы выиграли четырежды.
«Сельта»
Клуб из Виго по традиции не хватает с неба звезд. «Сельта» скромно осела на экваторе турнирной таблицы Примеры.
Интересно, что 5 из восьми голов команды на счету Яго Аспаса. Опытный форвард все еще тащит команду на себе.
А вот в предыдущем туре «Сельта» разгромно уступила. Выезд в гости к «Атлетико» завершился неудачей (4:1).
В этом поединке «Сельта» наверняка будет цепляться за очки. Фактор Аспаса в этом может помочь гостям.
Прогноз и ставка
На победу «Валенсии» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Сельты» — за 3.25.
«Валенсия»
«Сельта» слишком зависит от формы своего лидера атак.
Обе команды наверняка будут пытаться улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.20.