«Астон Вилла»
«Астон Вилла» находится на 17-й строчке, набрав в шести матчах четыре очка.
Ситуация, конечно, не такая печальная, как у «Лестера», но нет никаких сомнений в том, что от «Астон Виллы» ждали большего в недавних матчах.
Коэффициенты матча Астон Вилла — Саутгемптон
После поражений от «Вест Хэма» и «Арсенала» команда Стиви Джи сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а это весьма серьезное достижение, глядя на то, как действующий чемпион разрывает своих соперников.
В последних трех поединках во всех турнирах бирмингемцы не выигрывали, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.
«Саутгемптон»
«Саутгемптон», скорее всего, будет снова бороться лишь за выживание. Старт команды в АПЛ лишь подтвердил это.
В 6 турах «святые» набрали семь очков. Команда осела на довольно привычном для себя 12 месте.
Минувший тур прошел для команды с оттенком грусти. На выезде южане минимально уступили «Вулверхэмптону» (0:1).
В последних трех поединках коллектив потерпел два поражения и одержал одну победу.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.