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    Вернется ли «Астон Вилла» на победный путь?

    «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Англии, 16 сентября 2022 года

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    «Астон Вилла» три матча не знает побед
    В пятницу, 16 сентября, в рамках 8-го тура АПЛ-2022/23 «Астон Вилла» на своем поле сыграет против «Саутгемптона». Начало — в 22:00 по мск. «Астон Вилла» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Сентября 2022 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 22:00 Саутгемптон Саутгемптон
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» находится на 17-й строчке, набрав в шести матчах четыре очка.

    Ситуация, конечно, не такая печальная, как у «Лестера», но нет никаких сомнений в том, что от «Астон Виллы» ждали большего в недавних матчах.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Саутгемптон

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    После поражений от «Вест Хэма» и «Арсенала» команда Стиви Джи сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а это весьма серьезное достижение, глядя на то, как действующий чемпион разрывает своих соперников.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних трех поединках во всех турнирах бирмингемцы не выигрывали, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон», скорее всего, будет снова бороться лишь за выживание. Старт команды в АПЛ лишь подтвердил это.

    В 6 турах «святые» набрали семь очков. Команда осела на довольно привычном для себя 12 месте.

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  • Вчера

    • Минувший тур прошел для команды с оттенком грусти. На выезде южане минимально уступили «Вулверхэмптону» (0:1).

    В последних трех поединках коллектив потерпел два поражения и одержал одну победу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.

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    «Астон Вилла» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Астон Вилла» на победный путь?
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