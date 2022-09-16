В пятницу, 16 сентября, в рамках 8-го тура АПЛ-2022/23 «Астон Вилла» на своем поле сыграет против «Саутгемптона». Начало — в 22:00 по мск. «Астон Вилла» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» находится на 17-й строчке, набрав в шести матчах четыре очка.

Ситуация, конечно, не такая печальная, как у «Лестера», но нет никаких сомнений в том, что от «Астон Виллы» ждали большего в недавних матчах.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Саутгемптон 1X2Новым игрокам 2.003.603.60Фрибет$40

После поражений от «Вест Хэма» и «Арсенала» команда Стиви Джи сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а это весьма серьезное достижение, глядя на то, как действующий чемпион разрывает своих соперников.

Все прогнозы на АПЛ

В последних трех поединках во всех турнирах бирмингемцы не выигрывали, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон», скорее всего, будет снова бороться лишь за выживание. Старт команды в АПЛ лишь подтвердил это.

В 6 турах «святые» набрали семь очков. Команда осела на довольно привычном для себя 12 месте.

Минувший тур прошел для команды с оттенком грусти. На выезде южане минимально уступили «Вулверхэмптону» (0:1).

В последних трех поединках коллектив потерпел два поражения и одержал одну победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.