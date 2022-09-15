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    Швейцарский Базель добьётся нового успеха?

    «Жальгирис» — «Базель». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет H, 15 сентября 2022 года

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    «Базель» — участник группового этапа Лиги конференций
    «Жальгирис» на своём поле примет лидера группы «Базель». Поединок группы H состоится в четверг, 15 сентября. Матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 19:45 (мск). «Жальгирис» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 15 Сентября 2022 года
    Жальгирис
  • Вильнюс
    •  Жальгирис 19:45 Базель Базель
  • Базель
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    «Жальгирис»

    Литовский чемпион заработал первое очко в 1-м туре Лиги конференций. «Жальгирис» провёл успешный поединок против «Слована» из Братиславы. Ничья (0:0).

    Клуб уверенно лидирует в чемпионате своей страны. «Жальгирис» набрал 57 очков. Это на 5 больше, чем у конкурентов.

    К примеру, в 27-м туре чемпионата «Жальгирис» переиграл одного из основных соперников — «Спирис Каунас» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Свой европоход «Жальгирис» начал в Лиге чемпионов и дошёл до 3-го отборочного раунда. По пути чемпион Литвы обыграл «Балкани» (Косово) и «Мальмё» (3:0).

    Потом было поражение от «Будё-глимт» (1:6) в 3-й стадии квалификации Лиги чемпионов. Затем «Жальгирис» не смог пробиться в основную сетку Лиги Европы, уступив в раунде плей-офф болгарскому «Лудогорцу» (3:4 — поражение в дополнительное время).

    «Базель»

    Швейцарский клуб должен брать дежурные 3 очка в стартовой игре с «Пюником». И сделал это. «Базель» отличился трижды. За швейцарцев голы забили Маль — с пенальти + дубль у Бюргера.

    В чемпионате Швейцарии «Базель» провёл поединок 8-го тура против . И завершил его с победой над «Грассхоппером» (5:1). Игра состоялась 11 сентября.

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    • В составе швейцарцев голами отметились Ндойе, Зекири, Бюргере, а еще дубль от Огюстена.

    «Базель» в турнирной таблице занимает 7 место. От топовых клубов пока далековато, борьба продолжает продолжаться, чтобы почистить синхроны на эфир.

    Прогноз и ставка

    В этом противостоянии букмекеры отдают небольшой перевес гостям. Коэффициенты в пользу чемпиона Венгрии.

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    На победу «Жальгириса» в этом матче можно поставить за 3.66, ничью оценивают в 3.80, а победу «Базеля» предлагают взять — за 2.11.

    Наши прогноз и ставка — победа «Базеля» с коэффициентом 2.11.

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    «Жальгирис» — «Базель»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. Швейцарский Базель добьётся нового успеха?
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