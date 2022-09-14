«Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Боруссии» Дортмунд в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 14 сентября, начало — 22:00 (мск). «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Севилью» (4:0).

Клуб постепенно разыгрывается и сейчас занимает 2 место в новой кампании Премьер-лиге с 14 очками, отставая от «Арсенала» на один пункт.

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Обыграв «Вест Хэм» (2:0) и «Борнмут» (4:0), команда Пепа Гвардиолы провела неудачный поединок с «Ньюкаслом», который завершился ничьей 3:3.

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Затем были у «Манчестер Сити» домашние победы над «Кристал Пэлас» (4:2) и «Ноттингем Форест» (6:0) и гостевая ничья с «Астон Виллой» (1:1). Таким образом манкунианцы не проигрывают вот уже семь матчей.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Дортмунд также разгромила своего соперника в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов, которым был «Копенгаген» (3:0).

Тем не менее, к грядущему матчу коллектив подходит после уже своего разгрома «Лейпцигом» (0:3) в шестом туре Бундеслиги.

В первых пяти турах «шмели» набрали 12 очков и теперь занимают лишь пятую строчку в чемпионате Германии.

«Боруссия» Д в прошлых турах одерживала виктории, а также потерпела поражение в родных стенах от «Вердера» 2:3, пропустив все три мяча на последних минутах.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,17.

Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 7,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25. А еще есть дерзкая ставка на матч за 7.50.