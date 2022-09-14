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    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 14 сентября 2022 года

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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Боруссии» Дортмунд в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 14 сентября, начало — 22:00 (мск). «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 14 Сентября 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Манчестер Сити»

    В первом туре группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Севилью» (4:0).

    Клуб постепенно разыгрывается и сейчас занимает 2 место в новой кампании Премьер-лиге с 14 очками, отставая от «Арсенала» на один пункт.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Боруссия Д

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  • 1.197.4013.00Фрибет$40
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    Обыграв «Вест Хэм» (2:0) и «Борнмут» (4:0), команда Пепа Гвардиолы провела неудачный поединок с «Ньюкаслом», который завершился ничьей 3:3.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Затем были у «Манчестер Сити» домашние победы над «Кристал Пэлас» (4:2) и «Ноттингем Форест» (6:0) и гостевая ничья с «Астон Виллой» (1:1). Таким образом манкунианцы не проигрывают вот уже семь матчей.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Дортмунд также разгромила своего соперника в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов, которым был «Копенгаген» (3:0).

    Тем не менее, к грядущему матчу коллектив подходит после уже своего разгрома «Лейпцигом» (0:3) в шестом туре Бундеслиги.

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    • В первых пяти турах «шмели» набрали 12 очков и теперь занимают лишь пятую строчку в чемпионате Германии.

    «Боруссия» Д в прошлых турах одерживала виктории, а также потерпела поражение в родных стенах от «Вердера» 2:3, пропустив все три мяча на последних минутах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,17.

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    Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 7,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25. А еще есть дерзкая ставка на матч за 7.50.

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