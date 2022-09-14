«Манчестер Сити»
Команда Хосепа Гвардиола намеревается покорить Лигу чемпионов. Старт в виде победы над «Севильей» (4:0) получился убедительным.
Впрочем, без проблем не обходится. Из-за травм «Манчестер Сити» не помогут Бенджамин Менди и Аймерик Лапорт.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Боруссия Д
Команда Гвардиолы привычно мощно атакует. В 6 матчах АПЛ забито уже 20 мячей в ворота соперников.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Манчестер Сити» обладает впечатляющим ресурсом в виде Эрлинга Холанна. Норвежец будет особенно мотивирован в матче со своим бывшим клубом.
«Боруссия» Д
С уходом Холанна дортмундцы заметно потеряли в атакующей мощи. Вот и в Бундеслиге команда пробуксовывает.
В минувшем туре Примеры «Боруссия» Д вновь разочаровала результатом. На выезде команда разгромно уступила «РБ Лейпцигу» (3:0).
До того команда добыла победу в первом туре Лиги чемпионов. Дортмундцы на классе переиграли «Копенгаген» (3:0).
В этом поединке «Боруссия» Д явно не планирует отсиживаться в тылах. Немцы способны преподнести сюрприз.
Ставка
На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают взять за 7.50, а победу «Боруссии» Д — за 13.00.
«Манчестер Сити» не слишком стабилен в обороне. «Боруссия» Д вполне
«Боруссия» Д, несмотря на свои проблемы, способна дать бой англичанам. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 7.50. Для остальных — более умеренный прогноз.