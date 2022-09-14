ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнГризманн стал суперзапасным «Атлетико», но таков план Карлос Алькарас Алькарас стал чемпионом и возглавил рейтинг, Медведев разочаровал, а Серена сыграла последний матч. Главные события US Open-2022 Бернарду СилваТрансферный дайджест. 6-12 сентября
    Все новости спорта

    На «Этихад» не будет победителя?!

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. Дерзкая ставка за 7.50 на матч Лиги чемпионов 14 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 14 Сентября 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •

    «Манчестер Сити»

    Команда Хосепа Гвардиола намеревается покорить Лигу чемпионов. Старт в виде победы над «Севильей» (4:0) получился убедительным.

    Впрочем, без проблем не обходится. Из-за травм «Манчестер Сити» не помогут Бенджамин Менди и Аймерик Лапорт.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Боруссия Д

    1X2Новым игрокам
  • 1.197.4013.00Фрибет$40
    •

    Команда Гвардиолы привычно мощно атакует. В 6 матчах АПЛ забито уже 20 мячей в ворота соперников.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Манчестер Сити» обладает впечатляющим ресурсом в виде Эрлинга Холанна. Норвежец будет особенно мотивирован в матче со своим бывшим клубом.

    «Боруссия» Д

    С уходом Холанна дортмундцы заметно потеряли в атакующей мощи. Вот и в Бундеслиге команда пробуксовывает.

    В минувшем туре Примеры «Боруссия» Д вновь разочаровала результатом. На выезде команда разгромно уступила «РБ Лейпцигу» (3:0).

  • От Мбаппе до «Ливерпуля». Главные победители и неудачники 1-го тура Лиги чемпионов
  • Рассказываем, для кого старт главного еврокубка стал мечтой, а для кого кошмаром
  • 11/09/2022

    • До того команда добыла победу в первом туре Лиги чемпионов. Дортмундцы на классе переиграли «Копенгаген» (3:0).

    В этом поединке «Боруссия» Д явно не планирует отсиживаться в тылах. Немцы способны преподнести сюрприз.

    Ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают взять за 7.50, а победу «Боруссии» Д — за 13.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Манчестер Сити» не слишком стабилен в обороне. «Боруссия» Д вполне может сыграть на своих козырях.

    «Боруссия» Д, несмотря на свои проблемы, способна дать бой англичанам. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 7.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Амур — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чеджу Юнайтед — Тэгу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сеул — Канвон
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Пари НН — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Халл Сити — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Блэкберн — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Суонси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  7.20
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (7.50), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. На «Этихад» не будет победителя?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры