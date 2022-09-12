12 сентября в рамках 5 туре испанской Примеры состоится очная встреча «Альмерии» и «Осасуны». Она начнется в 22:00 по мск. «Альмерия» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

В нынешнем сезоне хозяева смогли одержать одну победу, за счет чего они пока что избегают зоны вылета, которая находится в трех очках.

«Альмерия» занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Испании. У нее 4 очка в активе. Помимо победы команда добыла еще и ничью.

Очки хозяева набирали в матчах с «Севильей» и «Эльче». Причем 3 балла коллектив взял в игре против «андалусийцев» (2:1), что стало большой неожиданностью.

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Гонсало Мелеро, Родриго Эли, Сесар де ла Ос и Иньиго Эгуарас травмированы. Они не примут участие в матче.

«Осасуна»

«Памплонцы» пытаются основательно закрепиться в зоне еврокубков. Пока что им удается держаться 6 строчки. Все благодаря трем победам.

«Осасуна» добыла 9 очков. В самом начале она победила «Севилью» (2:1), после чего разобралась с «Кадисом» (2:0).

Заключительным результатом в августе стало поражение от «Бетиса» со счетом 0:1. При этом в случае победы «Осасуна» может обойти соперника в таблице. В прошлом туре команда на своем поле выиграла у «Райо Вальекано» 2:1.

В составе «красных» травмированы защитник Рубен Пенья и полузащитник Аймар Орос.

Прогноз и ставка

Результаты «Осасуны» куда более убедительны. Команда выиграл 3 матча из 4. Она наверняка хочет сохранить за собой место в зоне еврокубков.

«Альмерия» сейчас не такая стабильная. Она пока проходит процесс адаптации к уровню высшего дивизиона.

Хоть котировки букмекеров не дают четкого понимания, кто есть фаворитом матча — 2.70 и 2.80 соответственно — «Осасуна» должна победить.