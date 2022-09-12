«Альмерия»
В нынешнем сезоне хозяева смогли одержать одну победу, за счет чего они пока что избегают зоны вылета, которая находится в трех очках.
«Альмерия» занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Испании. У нее 4 очка в активе. Помимо победы команда добыла еще и ничью.
Очки хозяева набирали в матчах с «Севильей» и «Эльче». Причем 3 балла коллектив взял в игре против «андалусийцев» (2:1), что стало большой неожиданностью.
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Гонсало Мелеро, Родриго Эли, Сесар де ла Ос и Иньиго Эгуарас травмированы. Они не примут участие в матче.
«Осасуна»
«Памплонцы» пытаются основательно закрепиться в зоне еврокубков. Пока что им удается держаться 6 строчки. Все благодаря трем победам.
«Осасуна» добыла 9 очков. В самом начале она победила «Севилью» (2:1), после чего разобралась с «Кадисом» (2:0).
Заключительным результатом в августе стало поражение от «Бетиса» со счетом 0:1. При этом в случае победы «Осасуна» может обойти соперника в таблице. В прошлом туре команда на своем поле выиграла у «Райо Вальекано» 2:1.
В составе «красных» травмированы защитник Рубен Пенья и полузащитник Аймар Орос.
Прогноз и ставка
Результаты «Осасуны» куда более убедительны. Команда выиграл 3 матча из 4. Она наверняка хочет сохранить за собой место в зоне еврокубков.
«Альмерия» сейчас не такая стабильная. Она пока проходит процесс адаптации к уровню высшего дивизиона.
Хоть котировки букмекеров не дают четкого понимания, кто есть фаворитом матча — 2.70 и 2.80 соответственно — «Осасуна» должна победить.