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    «Осасуна» снова победит?

    «Альмерия» — «Осасуна». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Примера, 12 сентября 2022 года

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    Эсекьель Авила
    12 сентября в рамках 5 туре испанской Примеры состоится очная встреча «Альмерии» и «Осасуны». Она начнется в 22:00 по мск. «Альмерия» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Альмерия»

    В нынешнем сезоне хозяева смогли одержать одну победу, за счет чего они пока что избегают зоны вылета, которая находится в трех очках.

    «Альмерия» занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Испании. У нее 4 очка в активе. Помимо победы команда добыла еще и ничью.

    Очки хозяева набирали в матчах с «Севильей» и «Эльче». Причем 3 балла коллектив взял в игре против «андалусийцев» (2:1), что стало большой неожиданностью.

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    Гонсало Мелеро, Родриго Эли, Сесар де ла Ос и Иньиго Эгуарас травмированы. Они не примут участие в матче.

    «Осасуна»

    «Памплонцы» пытаются основательно закрепиться в зоне еврокубков. Пока что им удается держаться 6 строчки. Все благодаря трем победам.

    «Осасуна» добыла 9 очков. В самом начале она победила «Севилью» (2:1), после чего разобралась с «Кадисом» (2:0).

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    • Заключительным результатом в августе стало поражение от «Бетиса» со счетом 0:1. При этом в случае победы «Осасуна» может обойти соперника в таблице. В прошлом туре команда на своем поле выиграла у «Райо Вальекано» 2:1.

    В составе «красных» травмированы защитник Рубен Пенья и полузащитник Аймар Орос.

    Прогноз и ставка

    Результаты «Осасуны» куда более убедительны. Команда выиграл 3 матча из 4. Она наверняка хочет сохранить за собой место в зоне еврокубков.

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    «Альмерия» сейчас не такая стабильная. Она пока проходит процесс адаптации к уровню высшего дивизиона.

    Хоть котировки букмекеров не дают четкого понимания, кто есть фаворитом матча — 2.70 и 2.80 соответственно — «Осасуна» должна победить.

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    «Альмерия» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 12.09.2022. Прогнозы на футбол. «Осасуна» снова победит?
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