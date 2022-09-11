«Волгарь» сыграет на своем поле с «Волгой» Ульяновск в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 17:00 мск. «Волгарь» — «Волга» Ульяновск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

Середняк лиги выступает на привычном для себя уровне. Астраханцы девятые, хотя начинали очень даже мощно.

«Волгарь» слабоват в атаке — 6 голов. Зато оборона действует достаточно монолитно: всего 5 пропущенных мячей.

Минувший тур астраханцы провели неплохо. «Волгарь» добыл один балл в выездном матче с «Кубанью» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

«Волгарь» наверняка будет активно атаковать. Соперник выглядит столь убого, что иного пути просто нет.

«Волга» Ульяновск

Этак команда замыкает турнирную таблицу первой лиги. Ульяновский клуб в 8 матчах набрал только 4 очка.

«Волга» Ульяновск имеет проблемы с реализацией. В 8 матчах команда смогла отличиться лишь 6 голами.

В предыдущем туре «Волга» Ульяновск снова провел неудачный поединок. Дома команда уступила «Велесу» (0:2).

В этом поединке «Волга» Ульяновск наверняка сыграет с оглядкой на свои тылы. С обороной ведь реально нужно что-то делать (16 пропущенных мячей).

Прогноз и ставка

На победу «Волгаря» в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Волги» Ульяновск — за 4.50.

«Волгарь» в последних матчах смотрится бледновато.

«Волга» Ульяновск выглядит откровенно убого, но свой шанс забить наверняка получит .

Обе команды постараются улучшить свою голевую статистику. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.