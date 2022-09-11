ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельКак трансферы «Челси» привели к увольнению Тухеля «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты Томас ТухельВладельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси»
  • 01:39
    • Хачанов проиграл Рууду в полуфинале US Open
  • 00:08
    • «Фонбет»: фрибет 3000 рублей — как получить?
  • 21:54
    • Гол Нобоа позволил «Сочи» обыграть «Динамо»
  • 00:07
    • «Жирона» в концовке матча вырвала победу у «Вальядолида»
  • 00:00
    • «Ланс» дома победил «Труа»
  • 23:48
    • «Вердер» потерпел поражение от «Аугсбурга»
  • 23:38
    • Член исполкома Футбольного союза Боснии: Сделаю все, чтобы матч со сборной России не состоялся
    Все новости спорта

    В волжском дерби забьют все!

    «Волгарь» — «Волга» Ульяновск. Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Первая лига, 11 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Волгарь Прогнозы на Волгу НН Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Волга» Ульяновск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Волгарь»
    «Волгарь» сыграет на своем поле с «Волгой» Ульяновск в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 17:00 мск. «Волгарь» — «Волга» Ульяновск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ — Первая лига 11 Сентября 2022 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ — Первая лига
    •  Волгарь 17:00 Волга Ульяновск Волга Ульяновск
  • Ульяновск
    •

    «Волгарь»

    Середняк лиги выступает на привычном для себя уровне. Астраханцы девятые, хотя начинали очень даже мощно.

    «Волгарь» слабоват в атаке — 6 голов. Зато оборона действует достаточно монолитно: всего 5 пропущенных мячей.

    Минувший тур астраханцы провели неплохо. «Волгарь» добыл один балл в выездном матче с «Кубанью» (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Волгарь» наверняка будет активно атаковать. Соперник выглядит столь убого, что иного пути просто нет.

    «Волга» Ульяновск

    Этак команда замыкает турнирную таблицу первой лиги. Ульяновский клуб в 8 матчах набрал только 4 очка.

    «Волга» Ульяновск имеет проблемы с реализацией. В 8 матчах команда смогла отличиться лишь 6 голами.

  • Как трансферы «Челси» привели к увольнению Тухеля
  • Почему новые владельцы расстались с тренером?
  • Вчера

    • В предыдущем туре «Волга» Ульяновск снова провел неудачный поединок. Дома команда уступила «Велесу» (0:2).

    В этом поединке «Волга» Ульяновск наверняка сыграет с оглядкой на свои тылы. С обороной ведь реально нужно что-то делать (16 пропущенных мячей).

    Прогноз и ставка

    На победу «Волгаря» в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Волги» Ульяновск — за 4.50.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Волгарь» в последних матчах смотрится бледновато.

    «Волга» Ульяновск выглядит откровенно убого, но свой шанс забить наверняка получит.

    Обе команды постараются улучшить свою голевую статистику. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.71
  • Прогноз на матч Алькарас — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Химки — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Кривбасс — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Луго — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Наполи — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Минск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Герта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Волгарь» — «Волга» Ульяновск: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. В волжском дерби забьют все!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры