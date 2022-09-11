В 9-м туре первенства первой российской лиги московский «Велес» на своем поле сыграет против казанского «Рубина». Матч состоится 11 сентября и начнется в 14:00 по мск. «Велес» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

«Велес» новый чемпионат первой лиги начал с победы, обыграв на своем поле «Балтику» со счетом 2:1. Однако после этого коллектив выдал очень плохую серию.

В ней москвичи потерпели пять поражений подряд, забив за все это время лишь один гол. И данная неудачная серия привела к смене наставника команды.

И с новым рулевым столичный клуб смог добиться двух викторий, поочередно обыграв на своем поле краснодарскую «Кубань» 3:1 и в Ульяновске местную «Волгу» 2:1.

Календарь и таблица ФНЛ

С девятью очками «Велес» идет 11 в турнирной таблице, но зону вылета опережает лишь на очко. Дома в этом первенстве он по два раза побеждал и уступал.

«Рубин»

«Рубин» же в прошлом сезоне вылетел из РПЛ, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. Причем понижение в классе команда оформила только в последнем туре.

После восьми туров первого дивизиона казанский клуб с 13 баллами находится на восьмой позиции в турнирке, но от второй строки отстает всего лишь на два очка.

«Рубиновые» смогли трижды победить, четырежды сыграть вничью и потерпеть одно фиаско. В двух своих последних играх они делили очки дома с КАМАЗом 1:1 и с «Аланией» 2:2.

Вне родных стен «Рубин» в этом первенстве пока соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по разу, забив и пропустив по шесть голов.

Прогноз и ставка на «Велес» — «Рубин»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Рубина» предлагают — 1.76.

На викторию «Велеса» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.60.

«Рубин» на выезде пока выступает неубедительно, а «Велес» после смены наставника демонстрирует неплохие результаты. В общем, будет не удивительно, если хозяева устоят в данном сражении.