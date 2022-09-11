В матче 9 тура РПЛ «Ростов» примет «Спартак». Поединок состоится 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Ростов» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина до сих пор, как и «Зенит», является непобедимой. Хозяева имеют 4 победы и 4 ничьи. В сумме у них 16 набранных очков и в случае победы они могут круто подняться в таблице.

У хозяев была серия непростых матчей. В конце августа они встречались с «Сочи» (2:2) и ЦСКА (0:0). В последний день лета «сельмаши» обыграли московское «Динамо» (2:0) в матче Кубка России.

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5 сентября «Ростов» провел пока что последний матч, в котором он победил «Торпедо». В компенсированное время пенальти реализовал Осипенко.

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«Ростов» имеет достаточно серьезную беспроигрышную серию дома, которая насчитывает 8 матчей (6 победы и две ничьи).

«Спартак»

У гостей те же 16 баллов, при этом они имеют 2 фиаско. Подопечные Абаскаля проиграли «Зениту» (1:2) и московскому «Динамо» (0:1). Все это было в недавних выступлениях.

В этот же период «Спартак» на выезде разгромил новичка РПЛ «Факел», забив ему на выезде 4 мяча (4:1). Также поражения разбавила победа над «Крыльями» в первом туре Кубка России (1:0).

Стоит отметить, что «красно-белые» провели уже 5 выездных матчей, больше всех. При этом у них 3 победы, ничья и поражение. С 11 забитыми москвичи являются самой результативной выездной командой лиги на данный момент.

Антон Зиньковский и Виктор Мозес не помогут Абаскалю в предстоящей игре из-за травм.

Прогноз и ставка

Котировки на матч практически равные — 2.95 на победу «Ростова» и 2.37 на победу «Спартака». На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.60.

«Ростов» не является фаворитом, но все он сумел отобрать очки у ЦСКА и «Сочи», а также у «Динамо» в Кубке России. «Спартаку» будет крайне непросто набрать очки на «Ростов Арене».

Полагаем, что «Ростов» сможет как минимум не проиграть. Можно поставить с расчетом на победу «сельмашей». Ведь в прошлый раз на этом же стадионе они выиграли 3:2.

Однозначно стоит ставить на тотал больше. «Спартак» любит играть в быстрый футбол. «Ростову» придется отвечать. Так что матч обещает быть интересным. Ставка — тотал больше 2.5 за 1.86.