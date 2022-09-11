Тульский «Арсенал» на своем поле сыграет против «Нефтехимика» в рамках 9-го тура Первой Лиги России. Матч состоится 11 сентября, начало — 17:00 (мск). «Арсенал Тула» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал Тула»

«Канониры» после 8-ми сыгранных матчей занимают 6-е место в турнирной таблице Первой Лиги России набрав 13 очков. Команда забила своим соперникам 13 голов, а в свои ворота пропустила — 8.

В прошлом туре «Арсенал Тула» ездил в гости к «Уфе» и смог в этом матче прервать свою серию из ничейных поединков, обыграв уфимцев со счетом 0:2.

До этого «канониры» в пяти последних поединках не могли одержать победу. В матче с «Балтикой» «Арсенал» минимально уступил со счетом 1:0. А в остальных встречах «канониры» довольствовались ничьими с «Енисеем» (2:2), «Родиной» (1:1), «Динамо Махачкала» (1:1) и «Акрон Тольятти» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

В последних 5-ти домашних матчах тульский «Арсенал» трижды сыграл вничью со своими соперниками и дважды смог одержать победы.

«Нефтехимик»

«Черно-зеленые» имеют в своем активе на 1 балл больше — 14 и занимают четвертое место в турнирной таблице Первой Лиги. Этот коллектив забивал 8 раз, а пропускал — 4.

«Нефтехимик» в последних трех турах легко набирал очки. Дважды на своем поле команда выиграла таких соперников как московский «Велес» со счетом 2:0 и «Шинник» со счетом 1:0, а так же «черно-зеленые» добыли одну выездную победу над «Волгарью» — 1:0.

А перед этим у «Нефтехимика» было обидное поражение от «Алании», которая переиграла их с минимальным счетом 1:0 забив быстрый гол на 8-й минуте поединка.

«Нефтехимик» дважды проигрывал в последних пяти выездных матчах, но так же три раза оказался сильнее своих соперников.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала Тулы» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.55, а победу «Нефтехимика» — за 4.30.

Прогноз — Встречаются две команды, которые имеют большие цели в нынешнем сезоне. Оба коллектива редко проигрывают и точно будут навязывать борьбу друг другу, что и приведет к обоюдному обмену голами в этом матче.

Ставка — Обе команды забьют за 1.85.