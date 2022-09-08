«Црвена Звезда»
«Црвена Звезда» в своем чемпионате стартовал просто блестяще. Белградцы явно вновь метят в чемпионы.
Зато минувший тур команда провела неудачно. «Црвена Звезда» потеряла два очка, сыграв вничью с «Бачка-Топола» (1:1).
Коэффициенты матча Црвена Звезда — Монако
Вообще, с атакой у команды полный порядок. В 8 матчах игроки «Црвены Звезды» настреляли уже 27 мячей.
«Црвена Звезда» наверняка будет активно атаковать. Правда, команду совсем недавно покинул основной форвард Милан Павков.
«Монако»
Эта команда в своем чемпионате выступает не лучшим образом. Монегаски в 6 стартовых турах набрали лишь 8 очков.
В минувшем туре чемпионата «Монако» победил. На выезде была минимально обыграна «Ницца».
Причем атака команды действует бледновато. В 6 матчах игроки «Монако» смогли отличиться лишь 8 голами.
При этом «Монако» крайне слабо обороняется. В Лиге 1 монегаски пропустили уже 11 раз.
Прогноз и ставка
На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Црвены Звезды» — за 3.40.
«Црвена Звезда» лишилась своего ведущего форварда. Монегаски
Соперники наверняка будут действовать с оглядкой на свои тылы. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.20.