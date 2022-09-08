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    «Црвена Звезда» — «Монако». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига Европы, 8 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Монако»
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    Бенуа Бадьяшиль
    «Црвена Звезда» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 22:00 мск. «Црвена Звезда» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 08 Сентября 2022 года
    Црвена Звезда
  • Белград
    •  Црвена Звезда 22:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» в своем чемпионате стартовал просто блестяще. Белградцы явно вновь метят в чемпионы.

    Зато минувший тур команда провела неудачно. «Црвена Звезда» потеряла два очка, сыграв вничью с «Бачка-Топола» (1:1).

    Коэффициенты матча Црвена Звезда — Монако

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    Вообще, с атакой у команды полный порядок. В 8 матчах игроки «Црвены Звезды» настреляли уже 27 мячей.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Црвена Звезда» наверняка будет активно атаковать. Правда, команду совсем недавно покинул основной форвард Милан Павков.

    «Монако»

    Эта команда в своем чемпионате выступает не лучшим образом. Монегаски в 6 стартовых турах набрали лишь 8 очков.

    В минувшем туре чемпионата «Монако» победил. На выезде была минимально обыграна «Ницца».

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    • Причем атака команды действует бледновато. В 6 матчах игроки «Монако» смогли отличиться лишь 8 голами.

    При этом «Монако» крайне слабо обороняется. В Лиге 1 монегаски пропустили уже 11 раз.

    Прогноз и ставка

    На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Црвены Звезды» — за 3.40.

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    «Црвена Звезда» лишилась своего ведущего форварда. Монегаски имеют трудности с реализацией.

    Соперники наверняка будут действовать с оглядкой на свои тылы. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.20.

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    «Црвена Звезда» — «Монако»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. В Белграде забьют не все
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