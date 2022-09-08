«Црвена Звезда» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 22:00 мск. «Црвена Звезда» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» в своем чемпионате стартовал просто блестяще. Белградцы явно вновь метят в чемпионы.

Зато минувший тур команда провела неудачно. «Црвена Звезда» потеряла два очка, сыграв вничью с «Бачка-Топола» (1:1).

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Вообще, с атакой у команды полный порядок. В 8 матчах игроки «Црвены Звезды» настреляли уже 27 мячей.

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«Црвена Звезда» наверняка будет активно атаковать. Правда, команду совсем недавно покинул основной форвард Милан Павков.

«Монако»

Эта команда в своем чемпионате выступает не лучшим образом. Монегаски в 6 стартовых турах набрали лишь 8 очков.

В минувшем туре чемпионата «Монако» победил. На выезде была минимально обыграна «Ницца».

Причем атака команды действует бледновато. В 6 матчах игроки «Монако» смогли отличиться лишь 8 голами.

При этом «Монако» крайне слабо обороняется. В Лиге 1 монегаски пропустили уже 11 раз.

Прогноз и ставка

На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Црвены Звезды» — за 3.40.

«Црвена Звезда» лишилась своего ведущего форварда. Монегаски имеют трудности с реализацией .

Соперники наверняка будут действовать с оглядкой на свои тылы. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.20.