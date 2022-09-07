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    Отберет ли «Порту» очки у «Атлетико»?

    «Атлетико» — «Порту». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 7 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Порту»
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    «Атлетико» потерпел одно поражение в новом сезоне
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 07 Сентября 2022 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Порту Порту
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    «Атлетико»

    В прошлом сезоне «Атлетико» не смог защитить титул чемпиона Испании и даже не смог занять второе место, откатившись на третье.

    Одно единственное поражение в сезоне клуб потерпел на «Ванда Метрополитано» во время первой домашней игры сезона. «Матрасники» принимали «Вильярреал» и проиграли подопечным Уная Эмери 0:2.

    Коэффициенты матча Атлетико — Порту

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
    •

    Больше всего «Матрасникам» удалось забить в матче с «Хетафе», когда он на выезде отгрузил сопернику 3 мяча. Победа над «Валенсией» была более скромной и ее помог одержать лишь один гол Антуана Гризманна.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В прошлом туре мадридцы потеряли очки в выездном поединке Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (1:1).

    «Порту»

    «Драконы» как обладатели Кубка Португалии и чемпионы страны сыграли в Суперкубке против «Тонделы», которую разгромили 3:0.

    В пяти стартовых турах «Порту» одержал четыре победы и потерпел одно поражение — от «Риу Аве» (1:3). Это позволяет ему занимать третье место с отставанием в три очка от лидера «Бенфики».

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    • Команда Консейсау довольно неплохо провела межсезонье: ей удалось сохранить состав в большинстве своем, а значит цели на сезон не меняются и только усиливаются.

    В предсезонке «Порту» обыграл французский «Монако» со счетом 2:1 и соотечественников «Портимоненси» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

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    «Атлетико» — «Порту»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Порту» очки у «Атлетико»?
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