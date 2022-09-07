«Атлетико» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

В прошлом сезоне «Атлетико» не смог защитить титул чемпиона Испании и даже не смог занять второе место, откатившись на третье.

Одно единственное поражение в сезоне клуб потерпел на «Ванда Метрополитано» во время первой домашней игры сезона. «Матрасники» принимали «Вильярреал» и проиграли подопечным Уная Эмери 0:2.

Коэффициенты матча Атлетико — Порту 1 1.80 X 3.50 2 4.80 Ставка

Больше всего «Матрасникам» удалось забить в матче с «Хетафе», когда он на выезде отгрузил сопернику 3 мяча. Победа над «Валенсией» была более скромной и ее помог одержать лишь один гол Антуана Гризманна.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В прошлом туре мадридцы потеряли очки в выездном поединке Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (1:1).

«Порту»

«Драконы» как обладатели Кубка Португалии и чемпионы страны сыграли в Суперкубке против «Тонделы», которую разгромили 3:0.

В пяти стартовых турах «Порту» одержал четыре победы и потерпел одно поражение — от «Риу Аве» (1:3). Это позволяет ему занимать третье место с отставанием в три очка от лидера «Бенфики».

Команда Консейсау довольно неплохо провела межсезонье: ей удалось сохранить состав в большинстве своем, а значит цели на сезон не меняются и только усиливаются.

В предсезонке «Порту» обыграл французский «Монако» со счетом 2:1 и соотечественников «Портимоненси» со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.