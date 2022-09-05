«Атлетико Гойяненсе»
«Атлетико Гойяненсе» неоднозначно проводит этот сезон. В чемпионате Бразилии коллектив идет предпоследним, имея на счету всего 22 балла после 24 проведенных встреч. Правда, от безопасной строки отстает на три очка.
Но в то же время «драконы» отлично проводят кубковые соревнования. Так, в они смогли добраться до четвертьфинала внутреннего кубка, а в южноамериканском кубке они накануне обыграли дома «Сан-Паулу» 3:1 в первой игре 1/2 финала и сделали хорошую заявку на выход в решающий матч.
В последнем же туре чемпионата страны коллектив уступил в выездной встрече «Гоясу» со счетом 1:2, тем самым продлив безвыигрышную серию в Серии А до трех матчей, где еще дважды сыграл вничью.
На своем поле в текущем чемпионате «Атлетико Гойяненсе» выиграл четыре поединка из 12, три раза еще отыграл вничью и потерпел пять неудач.
«Атлетико Минейро»
«Атлетико Минейро» с 36 зачетными пунктами в турнирной таблице чемпионата Бразилии на данный момент разместился на седьмой строке, отставая на три очка от шестой позиции.
У «петушков» за последний семь встреч в рамках Серии А числится только одна виктория. Помимо нее, в этот период они еще два раза сыграли вничью и потерпели четыре фиаско.
В своей последней проведенной игре клуб из города Белу-Оризонти на выезде поделил очки с «Америкой Минейро», сыграв 1:1, а немногим ранее уступил в родных стенах 0:1 «Гоясу».
На своей территории в текущей Серии А «Атлетико Минейро» выиграл четыре встречи из 12 проведенных при шести мировых результатах и двух фиаско.
«Атлетико Минейро» выиграл у «Атлетико Гойяненсе» в четырех из пяти последних очных встреч при одном поражении. В первом круге «петушки» дома победили 2:0.
Прогноз и ставка на «Атлетико Гойяненсе» — «Атлетико Минейро»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико Минейро» — 1.83, победа «Атлетико Гойяненсе» — 4.34, ничья — 3.56.
«Атлетико Гойяненсе», который потерял много сил накануне в игре с полуфинале ЮК, будет трудно противостоять «Атлетико Минейро», стремящийся подняться в зону Кубка Либертадорес.