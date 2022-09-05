ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «МЮ»Возрождение продолжается. «МЮ» выиграл третий матч подряд, но к атаке остаются вопросы «Рома» — один из лидеров Серии А Серия А: Итоги 4-го тура АнтониИз бедных фавел на «Олд Траффорд». Тернистый путь Антони к признанию
  • 08:00
    • Медведев легко вышел в 1/8 финала US Open
    Все новости спорта

    «Петушки» воспользуются усталостью «драконов»

    «Атлетико Гойяненсе» — «Атлетико Минейро». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, чемпионат Бразилии, 5 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Атлетико Гойяненсе» — «Атлетико Минейро»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетико Минейро»
    «Атлетико Гойяненсе» в родных стенах сразится с «Атлетико Минейро» в 25-м туре бразильской Серии А. Поединок пройдет в ночь на 5 сентября и начнется в полночь по мск. «Атлетико Гойяненсе» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 05 Сентября 2022 года
    Атлетико Гойаньенсе
  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Гойаньенсе 00:00 Атлетико Минейро Атлетико Минейро
  • Белу-Оризонти
    •

    «Атлетико Гойяненсе»

    «Атлетико Гойяненсе» неоднозначно проводит этот сезон. В чемпионате Бразилии коллектив идет предпоследним, имея на счету всего 22 балла после 24 проведенных встреч. Правда, от безопасной строки отстает на три очка.

    Но в то же время «драконы» отлично проводят кубковые соревнования. Так, в они смогли добраться до четвертьфинала внутреннего кубка, а в южноамериканском кубке они накануне обыграли дома «Сан-Паулу» 3:1 в первой игре 1/2 финала и сделали хорошую заявку на выход в решающий матч.

    В последнем же туре чемпионата страны коллектив уступил в выездной встрече «Гоясу» со счетом 1:2, тем самым продлив безвыигрышную серию в Серии А до трех матчей, где еще дважды сыграл вничью.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле в текущем чемпионате «Атлетико Гойяненсе» выиграл четыре поединка из 12, три раза еще отыграл вничью и потерпел пять неудач.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» с 36 зачетными пунктами в турнирной таблице чемпионата Бразилии на данный момент разместился на седьмой строке, отставая на три очка от шестой позиции.

    У «петушков» за последний семь встреч в рамках Серии А числится только одна виктория. Помимо нее, в этот период они еще два раза сыграли вничью и потерпели четыре фиаско.

  • Шешко, Салиба, Эллиот и еще 13 игроков, которые могут стать новыми звездами
  • Еще один повод внимательно следить за сезоном-2022/23
  • 30/08/2022

    • В своей последней проведенной игре клуб из города Белу-Оризонти на выезде поделил очки с «Америкой Минейро», сыграв 1:1, а немногим ранее уступил в родных стенах 0:1 «Гоясу».

    На своей территории в текущей Серии А «Атлетико Минейро» выиграл четыре встречи из 12 проведенных при шести мировых результатах и двух фиаско.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Атлетико Минейро» выиграл у «Атлетико Гойяненсе» в четырех из пяти последних очных встреч при одном поражении. В первом круге «петушки» дома победили 2:0.

    Прогноз и ставка на «Атлетико Гойяненсе» — «Атлетико Минейро»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико Минейро» — 1.83, победа «Атлетико Гойяненсе» — 4.34, ничья — 3.56.

    «Атлетико Гойяненсе», который потерял много сил накануне в игре с полуфинале ЮК, будет трудно противостоять «Атлетико Минейро», стремящийся подняться в зону Кубка Либертадорес.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Оренбург — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ислочь — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Пари НН — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Алавес — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Витебск — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико Гойяненсе» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 05.09.2022. Прогнозы на футбол. «Петушки» воспользуются усталостью «драконов»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры