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    «Нефтехимик» заберет 3 очка в этом матче

    «Нефтехимик» — «Шинник». Прогноз, ставка (к.) на футбол, Первая Лига России, 4 сентября 2022 года

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    Фрагмент матча
    «Нефтехимик» на своем поле сыграет против «Шинника» в рамках 8-го тура Первой Лиги России. Матч состоится 4 сентября, начало — 18:00 (мск). «Нефтехимик» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 04 Сентября 2022 года
    Нефтехимик
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    •  Нефтехимик 18:00 Шинник Шинник
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    «Нефтехимик»

    «Черно-зеленые» после 7-ми сыгранных матчей занимают 8-е место в турнирной таблице Первой Лиги России набрав 11 очков. Команда забила своим соперникам 7 голов, а пропустила — 4.

    В двух последних турах Первой Лиги «Нефтехимик» показал хорошие результаты и смог добыть важные победы над такими соперниками как московский «Велес», которого они обыграли со счетом 2:0 и «Волгарь» со счетом 0:1.

    А до этого «черно-зеленые» проиграли в выездном матче «Алании» с минимальным счетом 1:0 и так же не смогли определить сильнейшего с «Рубином», дважды обменявшись голами соперники разошлись ничьей — 2:2.

    Прогнозы на ФНЛ

    Из последних 5-ти домашних поединков «Нефтехимик» дважды одержал победы, дважды сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

    «Шинник»

    «Черно-синие» располагаются на 11-м месте после 7-ми сыгранных матчей в турнирной таблице Первой Лиги и смогли набрать при этом 8 очков. Эта команда имеет одинаковую разницу забитых/пропущенных голов — 10/10.

    «Шинник» в последнем туре прервал свою серию без побед, которая длилась 4 матча подряд и смог разгромить «Уфу» на своем поле со счетом 3:0. Команда забила один гол в первом тайме, а в конце матча довела счет до разгромного, забив еще 2 мяча.

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    • А до этого «черно-синие» дважды потерпели поражения от «Енисея» со счетом 2:1 и от «Динамо Махачкалы» со счетом 2:1. И так же два раза не смогли определить сильнейшего сыграв вничью с такими соперниками как «Родина» (1:1) и «Балтика» (1:1).

    «Шинник» в последних 5-ти выездных матчах трижды потерпел поражения, один раз сыграл вничью и один раз смог одержать победу.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтихимика» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Шинника» — за 3.35.

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    Прогноз — Оба коллектива показывают нестабильные результаты в последнее время, но «Нефтехимик» все равно находится в лучшей форме и тем более на своем поле сможет одержать победу и забрать нужные 3 очка.

    Ставка — Победа «Нефтехимика» за 2.15.

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    «Нефтехимик» — «Шинник»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. «Нефтехимик» заберет 3 очка в этом матче
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