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    «Волгарь» ждет разочарование

    «Кубань» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Первая лига, 4 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кубань» — «Волгарь»
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    «Волгарь»
    «Кубань» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:00 мск. «Кубань» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 04 Сентября 2022 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 19:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    «Кубань»

    Кубанцы крайне нестабильны. Отлично начав сезон, команда Роберта Евдокимова потеряла свои позиции.

    «Кубань» на текущий момент находится на 13 месте. Не радует и слабая оборона, давшая результативный сбой уже 10 раз.

    Минувший тур краснодарцы провели весьма неудачно. «Кубань» на выезде уступила «Велесу» (3:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Кубань» наверняка максимально настроится на этот поединок. Почти месяц без побед может приблизить перемены на тренерском мостике.

    «Волгарь»

    Астраханцы выступают на своем уровне. Команда находится на 8 месте в турнирной таблице.

    «Волгарь» имеет проблемы с реализацией. В 7 матчах команда смогла отличиться лишь 6 голами.

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    • В предыдущем туре «Волгарь» снова провел неуверенный поединок. Дома команда минимально уступила «Нефтехимику».

    В этом поединке «Волгарь» наверняка сыграет в привычном стиле. Астраханцы постараются зацепиться за очки.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кубани» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.32, а победу «Волгаря» — за 2.88.

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    «Кубань» в последних матчах выглядит бледно.

    «Волгарь» не лучшим образом выглядит в атаке.

    Команда Евдокимова постарается использовать фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» с коэффициентом 2.40.

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    «Кубань» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. «Волгарь» ждет разочарование
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