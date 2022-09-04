«Кубань» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:00 мск. «Кубань» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

Кубанцы крайне нестабильны. Отлично начав сезон, команда Роберта Евдокимова потеряла свои позиции.

«Кубань» на текущий момент находится на 13 месте. Не радует и слабая оборона, давшая результативный сбой уже 10 раз.

Минувший тур краснодарцы провели весьма неудачно. «Кубань» на выезде уступила «Велесу» (3:1).

Прогнозы на ФНЛ

«Кубань» наверняка максимально настроится на этот поединок. Почти месяц без побед может приблизить перемены на тренерском мостике.

«Волгарь»

Астраханцы выступают на своем уровне. Команда находится на 8 месте в турнирной таблице.

«Волгарь» имеет проблемы с реализацией. В 7 матчах команда смогла отличиться лишь 6 голами.

В предыдущем туре «Волгарь» снова провел неуверенный поединок. Дома команда минимально уступила «Нефтехимику».

В этом поединке «Волгарь» наверняка сыграет в привычном стиле. Астраханцы постараются зацепиться за очки.

Прогноз и ставка

На победу «Кубани» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.32, а победу «Волгаря» — за 2.88.

«Кубань» в последних матчах выглядит бледно .

«Волгарь» не лучшим образом выглядит в атаке.

Команда Евдокимова постарается использовать фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» с коэффициентом 2.40.