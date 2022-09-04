«Кубань»
Кубанцы крайне нестабильны. Отлично начав сезон, команда Роберта Евдокимова потеряла свои позиции.
«Кубань» на текущий момент находится на 13 месте. Не радует и слабая оборона, давшая результативный сбой уже 10 раз.
Минувший тур краснодарцы провели весьма неудачно. «Кубань» на выезде уступила «Велесу» (3:1).
«Кубань» наверняка максимально настроится на этот поединок. Почти месяц без побед может приблизить перемены на тренерском мостике.
«Волгарь»
Астраханцы выступают на своем уровне. Команда находится на 8 месте в турнирной таблице.
«Волгарь» имеет проблемы с реализацией. В 7 матчах команда смогла отличиться лишь 6 голами.
В предыдущем туре «Волгарь» снова провел неуверенный поединок. Дома команда минимально уступила «Нефтехимику».
В этом поединке «Волгарь» наверняка сыграет в привычном стиле. Астраханцы постараются зацепиться за очки.
Прогноз и ставка
На победу «Кубани» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.32, а победу «Волгаря» — за 2.88.
«Кубань»
«Волгарь» не лучшим образом выглядит в атаке.
Команда Евдокимова постарается использовать фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» с коэффициентом 2.40.