В 6-м туре английской Премьер-лиге «Брайтон» на своем поле примет «Лестер». Поединок пройдет 4 сентября, начало — в 16:00 по мск. «Брайтон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

В прошлом чемпионате «Брайтон» финишировал на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ, отстав всего лишь на пять баллов от седьмой еврокубковой позиции.

Этот же чемпионат «чайки» начали очень даже неплохо, находясь после пяти туров на четвертой строке, имея в своем активе десять баллов, трижды победив при одной ничьей и фиаско.

Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Лестер 1 1.85 X 3.60 2 4.30 Ставка

Стартовали «сине-белые» с неожиданной выездной виктории над «МЮ» со счетом 2:1, после чего сыграли вничью дома с «Ньюкаслом» 0:0 и одержали две сухие виктории подряд.

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И только в минувшем игровом дне «Брайтон» потерпел первое поражение в первенстве, уступив в выездном поединке лондонскому «Фулхэму» со счетом 1:2.

«Лестер»

«Лестер» прошлый чемпионат Англии завершил на строку выше предстоящего противника, набрав всего лишь на одно очко больше.

Текущее же первенство «лисы» пока проваливают, замыкая с одним зачетным пунктом турнирную таблицу. Этот балл они набрали еще на старте сезона, поделив очки дома с «Брентфордом» 0:0.

После этого коллектив потерпел четыре поражения подряд в рамках АПЛ. В первых трех поединках он забивал, а вот в своей последней встрече всухую уступил на своем поле 0:1 «МЮ».

За последние десять очных поединков этих клубов в половине случаев сильнее был «Лестер», четыре раза победитель не был определен и только раз верх брал «Брайтон».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.90.

На викторию «Лестера» дают — 4.52, ничья оценена — в 3.70.

Столь низкие результаты «лис» обусловлены сложным графиком, ведь они в основном играли против очень сильных соперников. Сейчас же вполне можно ждать от гостей минимум непроигрыша, так как они вполне неплохо играю против «чаек», да и буду очень мотивированны покинут подвал турники.