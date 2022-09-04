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    «Лисы» прервут свою серию поражений

    «Брайтон» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Англии, 4 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Лестер»
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    «Лестер»
    В 6-м туре английской Премьер-лиге «Брайтон» на своем поле примет «Лестер». Поединок пройдет 4 сентября, начало — в 16:00 по мск. «Брайтон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Сентября 2022 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 16:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    «Брайтон»

    В прошлом чемпионате «Брайтон» финишировал на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ, отстав всего лишь на пять баллов от седьмой еврокубковой позиции.

    Этот же чемпионат «чайки» начали очень даже неплохо, находясь после пяти туров на четвертой строке, имея в своем активе десять баллов, трижды победив при одной ничьей и фиаско.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Лестер

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    Стартовали «сине-белые» с неожиданной выездной виктории над «МЮ» со счетом 2:1, после чего сыграли вничью дома с «Ньюкаслом» 0:0 и одержали две сухие виктории подряд.

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    И только в минувшем игровом дне «Брайтон» потерпел первое поражение в первенстве, уступив в выездном поединке лондонскому «Фулхэму» со счетом 1:2.

    «Лестер»

    «Лестер» прошлый чемпионат Англии завершил на строку выше предстоящего противника, набрав всего лишь на одно очко больше.

    Текущее же первенство «лисы» пока проваливают, замыкая с одним зачетным пунктом турнирную таблицу. Этот балл они набрали еще на старте сезона, поделив очки дома с «Брентфордом» 0:0.

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    • После этого коллектив потерпел четыре поражения подряд в рамках АПЛ. В первых трех поединках он забивал, а вот в своей последней встрече всухую уступил на своем поле 0:1 «МЮ».

    За последние десять очных поединков этих клубов в половине случаев сильнее был «Лестер», четыре раза победитель не был определен и только раз верх брал «Брайтон».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Лестера» дают — 4.52, ничья оценена — в 3.70.

    Столь низкие результаты «лис» обусловлены сложным графиком, ведь они в основном играли против очень сильных соперников. Сейчас же вполне можно ждать от гостей минимум непроигрыша, так как они вполне неплохо играю против «чаек», да и буду очень мотивированны покинут подвал турники.

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    «Брайтон» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. «Лисы» прервут свою серию поражений
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