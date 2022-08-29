«Фламенго» сыграет на выезде с «Ботафого» в рамках 24-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 29 августа, начало — в 00:00 мск. «Ботафого» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ботафого»

«Ботафого» занимает 14-е место в таблице бразильской Серии А после 23 сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.

Безвыигрышная серия клуба из Рио-де-Жанейро составляет уже четыре матча. При этом в трех случаях была зафиксирована ничья.

«Ботафого» не побеждает с 24 июля, когда выиграл на своем поле у «Атлетико Паранаэнсе».

Интересно, что до этой победы у команды Луиша Каштру (экс-тренер донецкого «Шахтера») была четыре поражения в пяти матчах.

В общем, «Ботафого» слабо проводит вторую часть сезона.

«Фламенго»

«Фламенго» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 23-х матчах 40 очков. Отставание от идущего первым «Палмейрас» составляет девять очков.

В отличие от «Ботафого», «Фламенго» как раз очень мощно проводит вторую половину чемпионата.

Все прогнозы на футбол

В семи предыдущих матчах команда Доривала Жуниора одержала шесть побед и ни разу не проиграла.

В прошлом туре «Фламенго» сыграл вничью с «Палмейрас» — 1:1. Солидный результат для гостевого матча с лидером.

Прогноз и ставка

На «Ботафого» в этом матче можно поставить за 4.80, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Фламенго» — за 1.70.

В начале мая «Фламенго» сенсационно проиграл «Ботафого» на своем поле. Этих очков команде Доривала Жуниора в итоге может и не хватить в борьбе за чемпионский титул.

Но по поводу предстоящего матча вообще нет никаких сомнений — будет реванш.

Ставка — победа «Фламенго» + тотал матча больше 1,5 за 2.15.