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    «Фламенго» возьмет реванш у «Ботафого»?

    «Ботафого» — «Фламенго». Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат Бразилии 29 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Фламенго»
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    «Фламенго» выиграл шесть из семи предыдущих матчей
    «Фламенго» сыграет на выезде с «Ботафого» в рамках 24-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 29 августа, начало — в 00:00 мск. «Ботафого» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 29 Августа 2022 года
    Ботафого
  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 00:00 Фламенго Фламенго
  • Бразилия. Серия А
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    «Ботафого»

    «Ботафого» занимает 14-е место в таблице бразильской Серии А после 23 сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.

    Безвыигрышная серия клуба из Рио-де-Жанейро составляет уже четыре матча. При этом в трех случаях была зафиксирована ничья.

    «Ботафого» не побеждает с 24 июля, когда выиграл на своем поле у «Атлетико Паранаэнсе».
    Интересно, что до этой победы у команды Луиша Каштру (экс-тренер донецкого «Шахтера») была четыре поражения в пяти матчах.

    В общем, «Ботафого» слабо проводит вторую часть сезона.

    «Фламенго»

    «Фламенго» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 23-х матчах 40 очков. Отставание от идущего первым «Палмейрас» составляет девять очков.

    В отличие от «Ботафого», «Фламенго» как раз очень мощно проводит вторую половину чемпионата.

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    В семи предыдущих матчах команда Доривала Жуниора одержала шесть побед и ни разу не проиграла.

    В прошлом туре «Фламенго» сыграл вничью с «Палмейрас» — 1:1. Солидный результат для гостевого матча с лидером.

    Прогноз и ставка

    На «Ботафого» в этом матче можно поставить за 4.80, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Фламенго» — за 1.70.

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    В начале мая «Фламенго» сенсационно проиграл «Ботафого» на своем поле. Этих очков команде Доривала Жуниора в итоге может и не хватить в борьбе за чемпионский титул.

    Но по поводу предстоящего матча вообще нет никаких сомнений — будет реванш.

    Ставка — победа «Фламенго» + тотал матча больше 1,5 за 2.15.

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    «Ботафого» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. «Фламенго» возьмет реванш у «Ботафого»?
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